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9 января, источник: Спорт-Экспресс

На стадионе «Спартака» появится памятник Игорю Нетто

Сегодня, в день 90-летия со дня рождения Игоря Нетто, на трибуне C стадиона «Открытие Арена», которая носит имя легендарного полузащитника «Спартака», была открыта памятная табличка.

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Источник: Спорт-Экспресс

Как информирует официальный сайт «Спартака», позднее рядом с трибуной, которая носит имя легендарного полузащитника, появится памятник.

Напомним, что по предложению председателя Комитета ветеранов футбола РФС Александра Мирзояна исполком РФС принял решение посвятить 21-й тур РПЛ памяти Игоря Нетто. 9 марта «Спартак» примет «Краснодар».

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