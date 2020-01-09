Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с Шейдаевым
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Динамо» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым.
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Динамо» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым.
«Сегодня футбольный клуб “Динамо” и нападающий Рамиль Шейдаев расторгли контракт и завершили трудовые отношения. Благодарим Рамиля за выступления в составе нашей команды и желаем ему дальнейших успехов в карьере», — говорится в сообщении.
Шейдаев перешел в «Динамо» летом 2019 года. В составе «бело-голубых» он провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.