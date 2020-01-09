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9 января, источник: Спорт РИА Новости

Кокорин может продолжить карьеру в «Фейенорде»

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может перебраться в нидерландский «Фейенорд».

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В октябре 2018 года Кокорин стал участником двух конфликтов в центре Москвы и был приговорен к заключению в исправительной колонии. 17 сентября 28-летний нападающий вышел на свободу и подписал новый контракт с «Зенитом».

По информации «Спорт-Экспресса», в приглашении Кокорина лично заинтересован наставник «Фейенорда» Дик Адвокат, который уже работал вместе с нападающим в сборной России.

Сообщается, что «Фейенорд» намерен взять российского игрока в аренду и предоставить ему игровую практику перед чемпионатом Европы-2020.

В последний раз Кокорин выходил на поле в официальном матче 7 октября 2018 года в игре 10 тура прошлого сезона с «Краснодаром».

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