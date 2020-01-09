Кокорин может продолжить карьеру в «Фейенорде»
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может перебраться в нидерландский «Фейенорд».
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может перебраться в нидерландский «Фейенорд».
В октябре 2018 года Кокорин стал участником двух конфликтов в центре Москвы и был приговорен к заключению в исправительной колонии. 17 сентября 28-летний нападающий вышел на свободу и подписал новый контракт с «Зенитом».
По информации «Спорт-Экспресса», в приглашении Кокорина лично заинтересован наставник «Фейенорда» Дик Адвокат, который уже работал вместе с нападающим в сборной России.
В последний раз Кокорин выходил на поле в официальном матче 7 октября 2018 года в игре 10 тура прошлого сезона с «Краснодаром».