Отец главного тренера ФК «Динамо» Новикова вошел в тренерский штаб команды

64-летний Новиков войдет в тренерский штаб клуба, его предыдущим местом работы был «Сочи», где он также входил в тренерский штаб.

«С утра перед подписанием контракта успел побывать на базе в Новогорске, встретил знакомые лица, ощущение, что вернулся домой. — В “Динамо” все родное, рад вновь оказаться здесь. Я вырос в “Динамо”, являюсь воспитанником этого прославленного клуба. В 17 лет начал играть за дубль, а в 20 лет дебютировал за основу».

«Кирилл — самостоятельный тренер, хорошо разбирается в футболе, настало время, чтобы он начал работать в РПЛ, — добавил Новиков. — Мы понимаем друг друга с полуслова, мыслим одинаково, при необходимости всегда готов помочь ему советом. В “Динамо” хороший состав, много талантливой молодежи, с которыми мне довелось поработать еще в академии имени Льва Яшина».

Возвращение Новикова — старшего

Александр Новиков является рекордсменом клуба по числу проведенных матчей во всех турнирах (395) и в национальном первенстве (Новиков провел 327 игр в чемпионате СССР, второе место занимает Лев Яшин, в активе которого на одну игру меньше). Новиков выступал на позиции защитника, был капитаном «Динамо», вместе с клубом он стал чемпионом СССР (1976, весна), серебряным (1986) и бронзовым призером турнира (1975), также он является двукратным обладателем Кубка СССР (1977, 1984).

Новиков — старший работал главным тренером «Динамо» с апреля 2001 года по апрель 2002 года, возглавлял резервную команду (с января по апрель 2001 года), также он был помощником главного тренера команды с января 1996 года по июнь 1998 года и с июня 1999 года по декабрь 2000 года, а также работал в клубной академии (с января 2007 года по июнь 2015 года). После ухода из «Динамо» в 2002 году входил в тренерский штаб «Локомотива», санкт-петербургского «Динамо» и «Сочи».

38-летний Кирилл Новиков возглавил «Динамо» 8 октября 2019 года (до 8 ноября он исполнял обязанности главного тренера команды).