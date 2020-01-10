Кокорин идеально впишется в футбол Адвоката. Но нужно ли это «Зениту»?
«СЭ» изучил, насколько необходим «Фейеноорду» Александр Кокорин, в приглашении которого заинтересован бывший наставник сборной России Дик Адвокат.
«СЭ» изучил, насколько необходим «Фейеноорду» Александр Кокорин, в приглашении которого заинтересован бывший наставник сборной России Дик Адвокат.
Если в услугах футболиста заинтересован главный тренер — это огромный плюс. Тем более, когда речь идет о зарубежном чемпионате, где приходится подстраиваться под новые требования и стиль игры, а также осваиваться в незнакомой стране. Само по себе это, конечно, ничего не гарантирует, потому что тренер — такой же наемный работник, и сменить клуб ему проще, чем игроку.
Классический пример — история перехода Александра Кержакова в «Севилью». Российского бомбардира позвал Хуанде Рамос, однако специалист не устоял перед приглашением «Тоттенхэма», а сменивший его у руля андалусийцев Маноло Хименес в атаке делал ставку на других людей. Хотя, проводить параллели с теоретически возможным переходом Кокорина в «Фейеноорд» не стоит.
Однако Адвокат поменял все словно по мановению волшебной палочки. Семь матчей без поражений (+5=2) подняли роттердамцев на пятую позицию. До замыкающего тройку лидеров ПСВ всего три очка. До идущего на втором — лигочемпионском месте АЗ — десять. Многовато, но, похоже, ветеран тренерского цеха хочет ликвидировать это отставание. В противном случае старина Дик не вел бы разговоров о серьезном зимнем усилении.
По инициативе главного тренера «Фейеноорд» изучил вопрос с приглашением уже игравшего в Роттердаме Смолова, и после отказа «Локомотива» зондирует почву на предмет аренды Кокорина. Футболиста, который пользуется несомненным доверием Адвоката. Дик не просто знает возможности возвращающегося в большой футбол форварда — именно он первым пригласил Кокорина в сборную России.
В товарищеском матче с Грецией (1:1) они сыграли по тайму, и если Артем на Евро-2012 в итоге не попал, то в Кокорина Адвокат поверил. Хотя, только как в резервиста. В товарищеских матчах тот играл по тайму, а на европейском первенстве провел на поле считанные минуты. В премьерной игре с Чехией (4:1) в концовке сменил Дзагоева, после чего скамейку запасных не покидал.
Тогда в «Динамо» Кокорин преимущественно играл на левом фланге, и Адвокат, комментируя приглашение форварда, делал акцент на универсализме своего нового подопечного и подчеркивал: тот может сыграть и справа, и в центре. Игроки с таким набором качеств особенно ценятся в любимой схеме тренера 4−3−3, где центрфорварда поддерживает пара инсайдов.
Логично, что к 72-м годам подход Адвоката не изменился, и «Фейеноорд» под его началом использует классическую голландскую расстановку. Можно предположить, что главный тренер видит Кокорина в роли центрального нападающего. Об этом свидетельствуют интерес к Смолову, а также тот факт, что в распоряжении Адвоката есть только один сильный игрок данного амплуа. Нападающий сборной Дании Йергенсен — футболист заслуженный. В Роттердаме скандинав проводит четвертый сезон, и складывается он непросто. Обладатель привычного для России имени Николай три раза оказывался на больничном, и лишь после смены тренера открыл непривычно скромный для себя лицевой счет (два гола).
Конечно, Кокорин может сыграть и на фланге, но вряд ли в этом есть необходимость. Справа играет главная звезда «Фейеноорда» Бергхайс, который во всех турнирах под началом Адвоката отличился уже восемь раз. Слева —
Расклад для перезапуска карьеры кажется едва ли не идеальным. Но если предположить, что «Зенит» все же отпустит своего футболиста в Голландию, это может оказаться палкой о двух концах. С одной стороны, в славящейся открытым футболом и идеальными полями лиге Кокорину будет проще вернуть ритм игры. Вместе с тем, Сергей Семак использует иной подход, и летом Кокорину придется подстраиваться под схему с двумя нападающими. Поэтому кажется, что наставник