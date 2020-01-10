Кокорин идеально впишется в футбол Адвоката. Но нужно ли это «Зениту»?

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Разные истории

Если в услугах футболиста заинтересован главный тренер — это огромный плюс. Тем более, когда речь идет о зарубежном чемпионате, где приходится подстраиваться под новые требования и стиль игры, а также осваиваться в незнакомой стране. Само по себе это, конечно, ничего не гарантирует, потому что тренер — такой же наемный работник, и сменить клуб ему проще, чем игроку.

Классический пример — история перехода Александра Кержакова в «Севилью». Российского бомбардира позвал Хуанде Рамос, однако специалист не устоял перед приглашением «Тоттенхэма», а сменивший его у руля андалусийцев Маноло Хименес в атаке делал ставку на других людей. Хотя, проводить параллели с теоретически возможным переходом Кокорина в «Фейеноорд» не стоит.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7DbfZBhZKk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7DbfZBhZKk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7DbfZBhZKk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Feyenoord Rotterdam (@feyenoord)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-08T09:26:26+00:00">8 Янв 2020 в 1:26 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Во-первых, речь идет об арендном соглашении до конца сезона. Во-вторых, возглавляющий роттердамцев Дик Адвокат менять клуб не собирается. Маленький генерал сейчас увлечен подъемом знаменитой команды, которую он принял из рук знаменитого в прошлом защитника Япа Стама в плачевном состоянии. Терпение подавшего в отставку предшественника лопнуло после осеннего провального отрезка с одной победой в шести турах, а венцом черной серии стало унизительное поражение от самого принципиального соперника «Аякса» (0:4).

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Пять минут на Евро

Однако Адвокат поменял все словно по мановению волшебной палочки. Семь матчей без поражений (+5=2) подняли роттердамцев на пятую позицию. До замыкающего тройку лидеров ПСВ всего три очка. До идущего на втором — лигочемпионском месте АЗ — десять. Многовато, но, похоже, ветеран тренерского цеха хочет ликвидировать это отставание. В противном случае старина Дик не вел бы разговоров о серьезном зимнем усилении.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6tH8bDBedo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6tH8bDBedo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6tH8bDBedo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Feyenoord Rotterdam (@feyenoord)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-30T17:32:21+00:00">30 Дек 2019 в 9:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По инициативе главного тренера «Фейеноорд» изучил вопрос с приглашением уже игравшего в Роттердаме Смолова, и после отказа «Локомотива» зондирует почву на предмет аренды Кокорина. Футболиста, который пользуется несомненным доверием Адвоката. Дик не просто знает возможности возвращающегося в большой футбол форварда — именно он первым пригласил Кокорина в сборную России.

Премьера Александра состоялась 11 ноября 2011 года, когда Адвокат отчасти благодаря травмам лидеров — Погребняка и Кержакова — дал шанс Дзюбе и Кокорину.

В товарищеском матче с Грецией (1:1) они сыграли по тайму, и если Артем на Евро-2012 в итоге не попал, то в Кокорина Адвокат поверил. Хотя, только как в резервиста. В товарищеских матчах тот играл по тайму, а на европейском первенстве провел на поле считанные минуты. В премьерной игре с Чехией (4:1) в концовке сменил Дзагоева, после чего скамейку запасных не покидал.

Схема для Кокорина

Тогда в «Динамо» Кокорин преимущественно играл на левом фланге, и Адвокат, комментируя приглашение форварда, делал акцент на универсализме своего нового подопечного и подчеркивал: тот может сыграть и справа, и в центре. Игроки с таким набором качеств особенно ценятся в любимой схеме тренера 4−3−3, где центрфорварда поддерживает пара инсайдов.

Логично, что к 72-м годам подход Адвоката не изменился, и «Фейеноорд» под его началом использует классическую голландскую расстановку. Можно предположить, что главный тренер видит Кокорина в роли центрального нападающего. Об этом свидетельствуют интерес к Смолову, а также тот факт, что в распоряжении Адвоката есть только один сильный игрок данного амплуа. Нападающий сборной Дании Йергенсен — футболист заслуженный. В Роттердаме скандинав проводит четвертый сезон, и складывается он непросто. Обладатель привычного для России имени Николай три раза оказывался на больничном, и лишь после смены тренера открыл непривычно скромный для себя лицевой счет (два гола).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6TAAnpB8sm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6TAAnpB8sm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6TAAnpB8sm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Feyenoord Rotterdam (@feyenoord)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-20T14:02:46+00:00">20 Дек 2019 в 6:02 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, Кокорин может сыграть и на фланге, но вряд ли в этом есть необходимость. Справа играет главная звезда «Фейеноорда» Бергхайс, который во всех турнирах под началом Адвоката отличился уже восемь раз. Слева — по-новому раскрывшийся у нового наставника талантливый 20-летний колумбиец Синистерра, которого всегда готов подменить более опытный швед Ларссон. Также есть пусть и нечасто сейчас играющий фланговый универсал Нарсингх.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2oeY9nC5Rh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2oeY9nC5Rh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2oeY9nC5Rh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-20T12:06:42+00:00">20 Сен 2019 в 5:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.