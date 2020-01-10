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15:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Комличенко даст ответ «Рубину» после разговоров с «Динамо» и «Локомотивом»

«Рубин» нацелился на приобретение футболиста «Млады Болеслав» Николая Комличенко, чешскому клубу отправлен запрос на проведение переговоров с 24-летним нападающим, сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги».

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Источник: Спорт-Экспресс

По данным «СЭ», казанцы сейчас действительно — главные претенденты на форварда сборной России. Однако не единственные. Интерес также проявляют «Динамо» и «Локомотив». У железнодорожников условия сложнее: для перехода Комличенко им необходимо расстаться с кем-то из игроков группы атаки (Смоловым или Эдером). Бело-голубые в любом случае планируют пригласить зимой какого-то забивного нападающего. Одна из опций — выпускник академии «Краснодара». Ожидается, что «Динамо» даст ответ по Комличенко в начале следующей недели. Только после этого футболистом может быть принято решение о дальнейшей судьбе.

Напомним, что летом 2019 года «Млада Болеслав» просила за форварда 3,7 миллиона евро. В минувшем сезоне он в 33 матчах забил 29 голов. В нынешнем — 13 мячей в 20 встречах.

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