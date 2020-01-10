Легионер «Локомотива» рассказал об удививших его россиянах

Источник: РИА "Новости"

По словам футболиста, перед отъездом в Россию его предупреждали, что люди здесь холодные и закрытые, однако все оказалось иначе. «Я попал в особенную дружелюбную атмосферу, причем как на улицах, так и в клубе», — заявил Мариу.

Партнер португальца по «Локомотиву» вратарь Маринато Гильерме в ноябре рассказывал, что до переезда в Москву он был очень открытым человеком, чем пользовались другие люди. За время, проведенное в России, Гильерме понял, что таким быть нельзя, и это его изменило.