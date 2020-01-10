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16:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Легионер «Локомотива» рассказал об удививших его россиянах

Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу признался, что его удивила дружелюбность россиян. Слова легионера приводит «Чемпионат.com» со ссылкой на эфир телеканала Canal 11.

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Источник: РИА "Новости"

По словам футболиста, перед отъездом в Россию его предупреждали, что люди здесь холодные и закрытые, однако все оказалось иначе. «Я попал в особенную дружелюбную атмосферу, причем как на улицах, так и в клубе», — заявил Мариу.

Партнер португальца по «Локомотиву» вратарь Маринато Гильерме в ноябре рассказывал, что до переезда в Москву он был очень открытым человеком, чем пользовались другие люди. За время, проведенное в России, Гильерме понял, что таким быть нельзя, и это его изменило.

Мариу пополнил состав «железнодорожников» летом 2019 года. Сезон-2019/2020 он проводит в московском клубе на правах аренды, правами на него владеет миланский «Интер». В 2016 году полузащитник выиграл чемпионат Европы в составе сборной Португалии.

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