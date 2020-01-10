Португальский «Портимоненсе» арендовал у ЦСКА Нисимуру
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Португальский футбольный клуб «Портимоненсе» арендовал у московского ЦСКА японского нападающего Такуму Нисимуру, сообщается на официальном сайте армейцев.
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Португальский футбольный клуб «Портимоненсе» арендовал у московского ЦСКА японского нападающего Такуму Нисимуру, сообщается на официальном сайте армейцев.
Соглашение будет действовать до окончания сезона-2019/20 и предусматривает опцию последующего выкупа трансфера 23-летнего нападающего. Нисимура стал третьим японским игроком в «Портимоненсе», присоединившись к вратарю Сюити Гонде и защитнику Коки Андзаи.
«Портимоненсе» идет на 17-м месте в чемпионате Португалии. Нисимура перешел в ЦСКА летом 2018 года. В 23 матчах за армейцев он забил 4 гола.