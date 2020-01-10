Португальский «Портимоненсе» арендовал у ЦСКА Нисимуру

Соглашение будет действовать до окончания сезона-2019/20 и предусматривает опцию последующего выкупа трансфера 23-летнего нападающего. Нисимура стал третьим японским игроком в «Портимоненсе», присоединившись к вратарю Сюити Гонде и защитнику Коки Андзаи.