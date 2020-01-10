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17:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лукас Сантос попрощался с ЦСКА на русском языке

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бразильский полузащитник Лукас Сантос, покинувший московский футбольный клуб ЦСКА в связи с истечением срока арендного соглашения, попрощался с армейцами на русском языке.

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ЦСКА арендовал Сантоса у бразильского «Васко да Гама» в сентябре, соглашение было рассчитано до конца 2019 года. В составе ЦСКА 20-летний бразилец провел пять матчей, в которых не смог отметиться забитыми мячами или голевыми передачами.

«Я буду скучать! ЦСКА всегда будет первым», — написал Сантос в своем Twitter.

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23 декабря 2019© Ньюстюб
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