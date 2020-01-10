Лукас Сантос попрощался с ЦСКА на русском языке
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бразильский полузащитник Лукас Сантос, покинувший московский футбольный клуб ЦСКА в связи с истечением срока арендного соглашения, попрощался с армейцами на русском языке.
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бразильский полузащитник Лукас Сантос, покинувший московский футбольный клуб ЦСКА в связи с истечением срока арендного соглашения, попрощался с армейцами на русском языке.
ЦСКА арендовал Сантоса у бразильского «Васко да Гама» в сентябре, соглашение было рассчитано до конца 2019 года. В составе ЦСКА 20-летний бразилец провел пять матчей, в которых не смог отметиться забитыми мячами или голевыми передачами.
«Я буду скучать! ЦСКА всегда будет первым», — написал Сантос в своем Twitter.