Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину

«Нам действительно нужен один или два игрока. Нам нужны игроки, с выходом которых на замену качество игры команды не страдало бы. Руководство действительно работает над этим. Я вижу, что они пытаются сделать всё, чтобы это случилось. Если всё будет в порядке и мы подпишем двух игроков, тогда у нас будет просто отличный состав для чемпионата Нидерландов. Мы должны завоевать место в еврокубках, и мы на это способны. Важно сохранить этот состав», — приводит слова Адвоката De Telegraaf со ссылкой на клубный телеканал «Фейеноорда».