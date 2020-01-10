Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
11.01
Кристал Пэлас
Арсенал
Футбол. Зарубежный
11.01
Кальяри
Милан
Футбол. Зарубежный
11.01
Челси
Бернли
Футбол. Зарубежный
11.01
Эвертон
Брайтон & Хоув
Все события
Фоторепортажи
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о заинтересованности клуба в подписании форварда «Зенита» Александра Кокорина.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«Нам действительно нужен один или два игрока. Нам нужны игроки, с выходом которых на замену качество игры команды не страдало бы. Руководство действительно работает над этим. Я вижу, что они пытаются сделать всё, чтобы это случилось. Если всё будет в порядке и мы подпишем двух игроков, тогда у нас будет просто отличный состав для чемпионата Нидерландов. Мы должны завоевать место в еврокубках, и мы на это способны. Важно сохранить этот состав», — приводит слова Адвоката De Telegraaf со ссылкой на клубный телеканал «Фейеноорда».

Также 72-летний специалист подтвердил, что его клуб заинтересован в подписании Кокорина, однако признал, что сделать это будет сложно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Александр Кокорин: мне торопиться некуда
Во время загрузки произошла ошибка.
21 ноября 2019© Ньюстюб
Фейеноорд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Мартен Фуркад победил в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
Новый глава WADA прокомментировал скандал в российском спорте
Слуцкий объяснил, почему Березуцкие не вошли в штаб «Рубина»
Лукас Сантос попрощался с ЦСКА на русском языке
Юрий Семин рассказал о трансферных целях «Локомотива»
Грета Тунберг выступила против Роджера Федерера
Игрок «Чертаново» отправился на стажировку в «Манчестер Юнайтед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь