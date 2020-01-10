«Динамо» отдало Грулева в аренду «Нижнему Новгороду»
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Футболист московского «Динамо» Вячеслав Грулев продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде» на правах аренды, сообщается на официальном сайте столичной команды.
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Футболист московского «Динамо» Вячеслав Грулев продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде» на правах аренды, сообщается на официальном сайте столичной команды.
Как отмечается, Грулев будет выступать за нижегородскую команду Футбольной национальной лиги (ФНЛ) до конца нынешнего сезона, при этом аренда не предусматривает последующий выкуп прав на трансфер игрока. В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провел за «бело-голубых» 10 матчей в чемпионате России и одну встречу в Кубке страны.
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