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18:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» отдало Грулева в аренду «Нижнему Новгороду»

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Футболист московского «Динамо» Вячеслав Грулев продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде» на правах аренды, сообщается на официальном сайте столичной команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, Грулев будет выступать за нижегородскую команду Футбольной национальной лиги (ФНЛ) до конца нынешнего сезона, при этом аренда не предусматривает последующий выкуп прав на трансфер игрока. В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провел за «бело-голубых» 10 матчей в чемпионате России и одну встречу в Кубке страны.

Также пресс-служба «Динамо» сообщает, что новым тренером команды по физподготовке стал испанец Хосе Пастор Верчили. 41-летний специалист, ранее работавший в России в тренерских штабах «Ростова» и казанского «Рубина», прибудет в расположение команды на сборе в Турции в субботу. Контракт с тренером рассчитан на один год, предыдущим местом его работы был испанский «Леванте».

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23 декабря 2019© Ньюстюб
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