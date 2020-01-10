«Динамо» отдало Грулева в аренду «Нижнему Новгороду»

Как отмечается, Грулев будет выступать за нижегородскую команду Футбольной национальной лиги (ФНЛ) до конца нынешнего сезона, при этом аренда не предусматривает последующий выкуп прав на трансфер игрока. В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провел за «бело-голубых» 10 матчей в чемпионате России и одну встречу в Кубке страны.

Также пресс-служба «Динамо» сообщает, что новым тренером команды по физподготовке стал испанец Хосе Пастор Верчили. 41-летний специалист, ранее работавший в России в тренерских штабах «Ростова» и казанского «Рубина», прибудет в расположение команды на сборе в Турции в субботу. Контракт с тренером рассчитан на один год, предыдущим местом его работы был испанский «Леванте».