Юрий Семин — об опасности лететь в Катар, продлении Жоау Мариу и трансферных целях «Локо»

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Катар? Если руководители скажут не лететь — не полетим

— Фарфан и Ротенберг, восстанавливающиеся от травм, полетят на сбор в Испанию и будут работать там по индивидуальной программе, — начал Семин. — Джорджевича ждем позже. Задачи? Разноплановый сбор. В конце сезона у нас было много повреждений, сейчас стоит задача постепенно подвести всех игроков к работе в общей группе, чтобы избежать новых проблем со здоровьем. Также важно заложить функциональную базу. Будут более объемные, но менее интенсивные тренировки. Также проведем несколько товарищеских матчей.

— А когда Фарфана и Ротенберга ждать в общей группе?

— Надеюсь, вернутся в нее со второй сбора.

— Будут ли в этот раз игроки на просмотре, может, свободные агенты?

— Пока нет. Но поедет вся наша молодежь, которая тренировалась с нами и выходила в последних матчах.

— Какая ситуация с Коломейцевым? Летит ли он на сбор?

— Мне сложно комментировать ситуацию с ним. Пусть это сделает генеральный директор клуба Кикнадзе. Надеюсь, все, кто был с нами, полетят на сбор.

— Кубок «Матч Премьер» пройдет в Катаре. На фоне обострившейся обстановки в Иране, не возникало мыслей отказаться от участия в турнире?

— Если руководители скажут, что там опасно, значит не полетим. Но пока таких планов нет.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/f861ec2e-5a41-495d-9eea-017ef0b5a853?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Будут ли клубы РПЛ тратить большие деньги этой зимой? Во время загрузки произошла ошибка.

Выкуп Жоау Мариу? Вопрос в финансовых возможностях

— В конце декабря пошли разговоры о вашем возможном уходе из «Локомотива». Как на это реагировали?

— Не хотелось бы обсуждать эту тему.

— Председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков сказал, что задачи на первую часть сезона не выполнены. Состоялся ли разговор по этому поводу с руководством?

— Без комментариев.

— В конце декабря состоялось заседание трансферного комитета «Локо». Приоритеты на зимнее трансферное окно — защитник и нападающий?

— Одно дело — цели, другое — как мы их реализуем. Для укрепления нужны очень качественные игроки. Если этого не произойдет, значит не нужно ничего делать.

— Есть ли у «Локомотива» интерес к Николаю Комличенко?

— Я не могу комментировать фамилии.

— Вам важнее сохранить имеющихся или кого-то приобрести?

— Важно и то, и другое.

— Жоау Мариу заявил, что у него есть желание остаться в «Локомотиве» после окончания арендного соглашения. Вы хотите этого?

— Это исполнитель высокого уровня. Такие должны оставаться в клубе.

— Вы это обсуждали с руководством?

— Да. Вопрос в финансовых возможностях. Если удастся договориться всем сторонам, сотрудничество продолжится.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--21420f0628fca0f3224a" data-vnd="21420f0628fca0f3224a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=21420f0628fca0f3224a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Венгр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС, а Сергей Фурса — руководителем департамента экспектирования. Ваше отношение к этим назначениям?

— Положительное. Если Александр Дюков принял такое решение, значит были основания укрепить этот блок. Станет ли лучше? Мне трудно предугадать, как и руководству РФС.

— Еще одна важная тема — расширение премьер-лиги до 18 команд уже со следующего сезона. Говорят, вопрос будет рассмотрен уже 16 января. Вы поддерживаете эту инициативу?

— 18 клубов — нормальное количество для нашей страны, учитывая великолепные стадионы. Главное, избежать новых «бедняков». Важно, чтобы новички доигрывали сезон, футболисты получали зарплаты. Этот вопрос нужно четко проработать.

— «Рубин» стал главным ньюсмейкером зимы. В клуб пришел Леонид Слуцкий, состоялось несколько интересных трансферов. Как вам кажется — в перспективе это соперник в борьбе за золото?