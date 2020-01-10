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18:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юрий Семин — об опасности лететь в Катар, продлении Жоау Мариу и трансферных целях «Локо»

Эксклюзивное интервью главного тренера вице-чемпионов России.

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Катар? Если руководители скажут не лететь — не полетим

— Фарфан и Ротенберг, восстанавливающиеся от травм, полетят на сбор в Испанию и будут работать там по индивидуальной программе, — начал Семин. — Джорджевича ждем позже. Задачи? Разноплановый сбор. В конце сезона у нас было много повреждений, сейчас стоит задача постепенно подвести всех игроков к работе в общей группе, чтобы избежать новых проблем со здоровьем. Также важно заложить функциональную базу. Будут более объемные, но менее интенсивные тренировки. Также проведем несколько товарищеских матчей.

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— А когда Фарфана и Ротенберга ждать в общей группе?

— Надеюсь, вернутся в нее со второй сбора.

— Будут ли в этот раз игроки на просмотре, может, свободные агенты?

— Пока нет. Но поедет вся наша молодежь, которая тренировалась с нами и выходила в последних матчах.

— Какая ситуация с Коломейцевым? Летит ли он на сбор?

— Мне сложно комментировать ситуацию с ним. Пусть это сделает генеральный директор клуба Кикнадзе. Надеюсь, все, кто был с нами, полетят на сбор.

— Кубок «Матч Премьер» пройдет в Катаре. На фоне обострившейся обстановки в Иране, не возникало мыслей отказаться от участия в турнире?

— Если руководители скажут, что там опасно, значит не полетим. Но пока таких планов нет.

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Выкуп Жоау Мариу? Вопрос в финансовых возможностях

— В конце декабря пошли разговоры о вашем возможном уходе из «Локомотива». Как на это реагировали?

— Не хотелось бы обсуждать эту тему.

— Председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков сказал, что задачи на первую часть сезона не выполнены. Состоялся ли разговор по этому поводу с руководством?

— Без комментариев.

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— В конце декабря состоялось заседание трансферного комитета «Локо». Приоритеты на зимнее трансферное окно — защитник и нападающий?

— Одно дело — цели, другое — как мы их реализуем. Для укрепления нужны очень качественные игроки. Если этого не произойдет, значит не нужно ничего делать.

— Есть ли у «Локомотива» интерес к Николаю Комличенко?

— Я не могу комментировать фамилии.

— Вам важнее сохранить имеющихся или кого-то приобрести?

— Важно и то, и другое.

— Жоау Мариу заявил, что у него есть желание остаться в «Локомотиве» после окончания арендного соглашения. Вы хотите этого?

— Это исполнитель высокого уровня. Такие должны оставаться в клубе.

— Вы это обсуждали с руководством?

— Да. Вопрос в финансовых возможностях. Если удастся договориться всем сторонам, сотрудничество продолжится.

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— Венгр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС, а Сергей Фурса — руководителем департамента экспектирования. Ваше отношение к этим назначениям?

— Положительное. Если Александр Дюков принял такое решение, значит были основания укрепить этот блок. Станет ли лучше? Мне трудно предугадать, как и руководству РФС.

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— Еще одна важная тема — расширение премьер-лиги до 18 команд уже со следующего сезона. Говорят, вопрос будет рассмотрен уже 16 января. Вы поддерживаете эту инициативу?

— 18 клубов — нормальное количество для нашей страны, учитывая великолепные стадионы. Главное, избежать новых «бедняков». Важно, чтобы новички доигрывали сезон, футболисты получали зарплаты. Этот вопрос нужно четко проработать.

— «Рубин» стал главным ньюсмейкером зимы. В клуб пришел Леонид Слуцкий, состоялось несколько интересных трансферов. Как вам кажется — в перспективе это соперник в борьбе за золото?

— «Рубин» — очень серьезная команда. В республике Татарстан все виды спорта на ведущих позициях. А у команд РПЛ, которые наверху, появляется прямой конкурент. Причем уже в нынешнем сезоне.

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