Юрий Семин — об опасности лететь в Катар, продлении Жоау Мариу и трансферных целях «Локо»
Эксклюзивное интервью главного тренера
Эксклюзивное интервью главного тренера
— Фарфан и Ротенберг, восстанавливающиеся от травм, полетят на сбор в Испанию и будут работать там по индивидуальной программе, — начал Семин. — Джорджевича ждем позже. Задачи? Разноплановый сбор. В конце сезона у нас было много повреждений, сейчас стоит задача постепенно подвести всех игроков к работе в общей группе, чтобы избежать новых проблем со здоровьем. Также важно заложить функциональную базу. Будут более объемные, но менее интенсивные тренировки. Также проведем несколько товарищеских матчей.
— А когда Фарфана и Ротенберга ждать в общей группе?
— Надеюсь, вернутся в нее со второй сбора.
— Будут ли в этот раз игроки на просмотре, может, свободные агенты?
— Пока нет. Но поедет вся наша молодежь, которая тренировалась с нами и выходила в последних матчах.
— Какая ситуация с Коломейцевым? Летит ли он на сбор?
— Мне сложно комментировать ситуацию с ним. Пусть это сделает генеральный директор клуба Кикнадзе. Надеюсь, все, кто был с нами, полетят на сбор.
— Кубок «Матч Премьер» пройдет в Катаре. На фоне обострившейся обстановки в Иране, не возникало мыслей отказаться от участия в турнире?
— Если руководители скажут, что там опасно, значит не полетим. Но пока таких планов нет.
— В конце декабря пошли разговоры о вашем возможном уходе из «Локомотива». Как на это реагировали?
— Не хотелось бы обсуждать эту тему.
— Председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков сказал, что задачи на первую часть сезона не выполнены. Состоялся ли разговор по этому поводу с руководством?
— Без комментариев.
— В конце декабря состоялось заседание трансферного комитета «Локо». Приоритеты на зимнее трансферное окно — защитник и нападающий?
— Одно дело — цели, другое — как мы их реализуем. Для укрепления нужны очень качественные игроки. Если этого не произойдет, значит не нужно ничего делать.
— Есть ли у «Локомотива» интерес к Николаю Комличенко?
— Я не могу комментировать фамилии.
— Вам важнее сохранить имеющихся или
— Важно и то, и другое.
— Жоау Мариу заявил, что у него есть желание остаться в «Локомотиве» после окончания арендного соглашения. Вы хотите этого?
— Это исполнитель высокого уровня. Такие должны оставаться в клубе.
— Вы это обсуждали с руководством?
— Да. Вопрос в финансовых возможностях. Если удастся договориться всем сторонам, сотрудничество продолжится.
— Венгр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС, а Сергей Фурса — руководителем департамента экспектирования. Ваше отношение к этим назначениям?
— Положительное. Если Александр Дюков принял такое решение, значит были основания укрепить этот блок. Станет ли лучше? Мне трудно предугадать, как и руководству РФС.
— Еще одна важная тема — расширение
— 18 клубов — нормальное количество для нашей страны, учитывая великолепные стадионы. Главное, избежать новых «бедняков». Важно, чтобы новички доигрывали сезон, футболисты получали зарплаты. Этот вопрос нужно четко проработать.
— «Рубин» стал главным ньюсмейкером зимы. В клуб пришел Леонид Слуцкий, состоялось несколько интересных трансферов. Как вам кажется — в перспективе это соперник в борьбе за золото?
— «Рубин» — очень серьезная команда. В республике Татарстан все виды спорта на ведущих позициях. А у команд РПЛ, которые наверху, появляется прямой конкурент. Причем уже в нынешнем сезоне.