Слуцкий объяснил, почему братья Березуцкие не вошли в штаб «Рубина»

«Это к братьям, — ответил Слуцкий журналистам на вопрос, почему Березуцкие не вошли в штаб в “Рубине”. — Я предлагал им, мы разговаривали с ними на эту тему. Здесь не надо ретранслировать их мысли. Лучше спросить их про планы. Мы эффективно работали, но они хотят найти себя. У них много жизненных интересов, которые связаны с бизнесом и путешествиями. Как я понимаю, они сами до конца не выбрали, какой дорогой хотят пойти. Не все, как Сергей Игнашевич, знают, чем будут заниматься после карьеры».