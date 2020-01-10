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19:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Слуцкий объяснил, почему братья Березуцкие не вошли в штаб «Рубина»

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Михаил Гончаров. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что Алексей и Василий Березуцкие, работавшие вместе с ним в нидерландском «Витессе», не вошли в тренерский штаб казанского клуба, потому что еще не определились, чем хотели бы заниматься после завершения карьеры.

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Источник: Спорт РИА Новости

В декабре Слуцкий был уволен с поста главного тренера «Витесса», а после был назначен на аналогичную должность в «Рубине».

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«Это к братьям, — ответил Слуцкий журналистам на вопрос, почему Березуцкие не вошли в штаб в “Рубине”. — Я предлагал им, мы разговаривали с ними на эту тему. Здесь не надо ретранслировать их мысли. Лучше спросить их про планы. Мы эффективно работали, но они хотят найти себя. У них много жизненных интересов, которые связаны с бизнесом и путешествиями. Как я понимаю, они сами до конца не выбрали, какой дорогой хотят пойти. Не все, как Сергей Игнашевич, знают, чем будут заниматься после карьеры».

«Мы остались в шикарных отношениях. Мы близкие друзья, но у них несколько иные планы по работе, необязательно в футболе», — добавил тренер.

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