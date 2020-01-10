Казахстанец Исламбек Куат присоединился к своему новому клубу из России

Перед первой тренировкой на УТС главный тренер Константин Емельянов представил Куата команде. В ходе сбора «Оренбург» сыграет два товарищеских матча.

Полузащитник перешел в клуб свободным агентом после истечения контракта с «Кайратом», за который он выступал с 2014 года. По условиям соглашения футболист не мог продолжить карьеру в другой казахстанской команде.

Ранее в России оценили трансфер Куата, Vesti.kz составили список его конкурентов за место в составе, а тренер-аналитик «Краснодара» Евгений Шевелев, ранее работавший в «Оренбурге» и сборной Казахстана, высказал свое мнение о перспективах хавбека в российской премьер-лиге. .

На зимний перерыв в РПЛ «Оренбург» ушел на 14-м месте из 16 клубов. В первом официальном матче в 2020 году клуб Куата 28 февраля встретится с «Крыльями Советов».