Казахстанец Исламбек Куат присоединился к своему новому клубу из России
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат вместе с российским «Оренбургом» начал
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат вместе с российским «Оренбургом» начал
Перед первой тренировкой на УТС главный тренер Константин Емельянов представил Куата команде. В ходе сбора «Оренбург» сыграет два товарищеских матча.
Полузащитник перешел в клуб свободным агентом после истечения контракта с «Кайратом», за который он выступал с 2014 года. По условиям соглашения футболист не мог продолжить карьеру в другой казахстанской команде.
Ранее в России оценили трансфер Куата, Vesti.kz составили список его конкурентов за место в составе, а
На зимний перерыв в РПЛ «Оренбург» ушел на 14-м месте из 16 клубов. В первом официальном матче в 2020 году клуб Куата 28 февраля встретится с «Крыльями Советов».
В перерыве между кругами у «Оренбурга» запланированы три сбора. Первый и второй пройдут в Турции, а последний — в испанской Малаге.