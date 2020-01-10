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10 января, источник: Vesti.kz

Казахстанец Исламбек Куат присоединился к своему новому клубу из России

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат вместе с российским «Оренбургом» начал учебно-тренировочный сбор в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Перед первой тренировкой на УТС главный тренер Константин Емельянов представил Куата команде. В ходе сбора «Оренбург» сыграет два товарищеских матча.

Полузащитник перешел в клуб свободным агентом после истечения контракта с «Кайратом», за который он выступал с 2014 года. По условиям соглашения футболист не мог продолжить карьеру в другой казахстанской команде.

Ранее в России оценили трансфер Куата, Vesti.kz составили список его конкурентов за место в составе, а тренер-аналитик «Краснодара» Евгений Шевелев, ранее работавший в «Оренбурге» и сборной Казахстана, высказал свое мнение о перспективах хавбека в российской премьер-лиге..

На зимний перерыв в РПЛ «Оренбург» ушел на 14-м месте из 16 клубов. В первом официальном матче в 2020 году клуб Куата 28 февраля встретится с «Крыльями Советов».

В перерыве между кругами у «Оренбурга» запланированы три сбора. Первый и второй пройдут в Турции, а последний — в испанской Малаге.

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