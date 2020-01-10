Новички «Динамо» в Турции: один футболист и два тренера

Бело-голубые традиционно рано выходят из отпуска. В то время как футболисты большинства клубов РПЛ еще на отдыхе, бело-голубые уже наматывают круги вокруг поля в Турции.

9 января подопечные Кирилла Новикова прошли медосмотр в одной из московских клиник, а затем вылетели в Анталью. С базы в Новогорске команда выехала в аэропорт Внуково в 2.00, в отель Calista заселилась в 9.30, так что ночь вышла практически бессонной. Логично, что в первый день тренерский штаб запланировал лишь одну тренировку. Что, впрочем, обычное дело на сборах.

Многие динамовцы обменялись впечатлениями об отпуске во время прохождения медицинских кабинетов, однако далеко не все. Тем более, что одним рейсом турецких авиалиний отправились сразу две команды бело-голубых — основа и «молодежка».

Много тем для разговоров в аэропорту и самолете нашлось, скажем, у Николая Обольского с новичком команды Дмитрием Скопинцевым, прошедшим медкомиссию еще до подписания контракта.

Оба футболиста — выпускники динамовской академии 1997-го года рождения. А тренировал их Кирилл Новиков. В Турции, правда, дорожки приятелей разошлись — Обольский отправился в расположение резервистов. Всего пять минут езды между отелями, но какая пропасть между надеждами на светлое будущее и воплощением мечты.

Понятно, что перевод в дубль — удар для 22-летнего нападающего. Обольский ведь дебютировал в РПЛ в 18 лет — в матче с «Зенитом» заменил не кого-нибудь, а самого Вальбуэна. В ворота «Динамо» тогда забивал Халк, а в питерские — Кокорин. Воды с тех пор утекло много, но форвард никак не реализует свой потенциал. На уровне выше юношеского он стабильно играл лишь в прошлом сезоне в «Сочи» в ФНЛ — 30 матчей, 6 голов.

Грустен и 19-летний Владимир Москвичев, который также пару сезонов проходил сборы и тренировался с основой, сыграл пяток матчей в РПЛ, потом уехал в аренду в «Оренбург», но ничего на этом не выиграл. У Владимира Федотова в премьер-лиге не выступал, да и после возвращения в «Динамо» его ждала лишь молодежная команда.

Дело в том, что у бело-голубых широкая обойма опытных футболистов, вписать в нее кого-то из молодых крайне проблематично. Лишь расставание с Шейдаевым и уход в аренду Грулева позволили подключить одного перспективного парня — Игоря Школика, который собирался на сборы с основой в свой 19-й день рождения.

Креативный центральный полузащитник уже занимался с первой командой. Теперь новый шанс под руководством тренера, который отлично знает Школика по работе в дубле.

Новиков в октябре-декабре совмещал должности главного тренера основной и резервной команды, но долго так, естественно, продолжаться не могло. Зимой «молодежку» возглавил Александр Кульчий, который играл за «Динамо» в 1997−99 годах, а в последнее время тренировал «Гомель».

Укрепился и штаб основы. Новикову теперь будет помогать… Новиков. Не однофамилец, а отец — Александр Васильевич. Прославленный футболист бело-голубых, рекордсмен клуба по количеству матчей в чемпионате страны. Вот уж на кого главный тренер точно сможет положиться, как на себя самого. Кстати, Александр Новиков сам возглавлял «Динамо» в 2001—2002-м годах, а сын Кирилл у него тогда выходил на поле. Последние годы Новиков-старший помогал Александру Точилину в «Динамо СПб» и «Сочи».

Среди футболистов же пока, кроме Скопинцева, нет новых лиц. Да и у того хорошо забытое старое. Впрочем, возможно, уже на первом сборе кто-то еще присоединится к команде. Бело-голубые ищут забивного нападающего и центрального полузащитника.

Пока же в первой тренировке 2020 года приняли участие 26 футболистов: Шунин, Лещук, Сангаре, Морозов, Плиев, Рыков, Калинин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Рауш, Шунич, Скопинцев, Школик, Юсупов, Кардозу, Н'Жи, Шиманьски, Нойштедтер, Жоаозиньо, Соснин, Хильемарк, Каборе, Филипп, Панченко, Игбун.

Один легионер добавится уже в субботу, 11 января. Однако не игрок, а тренер по физподготовке. Испанец Хосе Пастор Верчили.

У него целый ряд преимуществ.

Во-первых, отлично знаком со спецификой российского чемпионата — работал у Курбана Бердыева в «Рубине» и «Ростове», а также в «Кубани» у Виктора Гончаренко. С нынешним главным тренером армейцев Верчили трудился также в БАТЭ.

Во-вторых, в Казани познакомился со своей будущей супругой Адой Назыровой, так что вполне сносно владеет русским языком. По крайней мере, объясниться с коллегами и футболистами всегда сможет.

В-третьих, взгляды на физподготовку у Хосе совпадают с видением Кирилла Новикова, которому близок испанский подход.

Последним местом работы Верчили был «Леванте» (11-е место в Примере). В пятницу он договорился с клубом о расторжении контракта, после чего заключил соглашение с бело-голубыми и отправился в Турцию. Начальник команды москвичей Александр Удальцов встретит испанца ночью, уже в субботу он приступит к работе.

У тренерского штаба сейчас самая горячая пора, а вот медицинский может быть доволен промежуточными результатами — все футболисты в строю. Даже те, кто заканчивал прошлый год с травмами.

В Турции «Динамо» пробудет до 21 няваря. Москвичей ждет лишь один контрольный матч 20 января — с «Заглембе», идущим на десятом месте в чемпионате Польши.