Новички «Динамо» в Турции: один футболист и два тренера
Корреспондент «СЭ» побывал на первой тренировке
Корреспондент «СЭ» побывал на первой тренировке
9 января подопечные Кирилла Новикова прошли медосмотр в одной из московских клиник, а затем вылетели в Анталью. С базы в Новогорске команда выехала в аэропорт Внуково в 2.00, в отель Calista заселилась в 9.30, так что ночь вышла практически бессонной. Логично, что в первый день тренерский штаб запланировал лишь одну тренировку. Что, впрочем, обычное дело на сборах.
Многие динамовцы обменялись впечатлениями об отпуске во время прохождения медицинских кабинетов, однако далеко не все. Тем более, что одним рейсом турецких авиалиний отправились сразу две команды
Много тем для разговоров в аэропорту и самолете нашлось, скажем, у Николая Обольского с новичком команды Дмитрием Скопинцевым, прошедшим медкомиссию еще до подписания контракта.
Оба футболиста — выпускники динамовской академии 1997-го года рождения. А тренировал их Кирилл Новиков. В Турции, правда, дорожки приятелей разошлись — Обольский отправился в расположение резервистов. Всего пять минут езды между отелями, но какая пропасть между надеждами на светлое будущее и воплощением мечты.
Понятно, что перевод в дубль — удар для 22-летнего нападающего. Обольский ведь дебютировал в РПЛ в 18 лет — в матче с «Зенитом» заменил не
Грустен и 19-летний Владимир Москвичев, который также пару сезонов проходил сборы и тренировался с основой, сыграл пяток матчей в РПЛ, потом уехал в аренду в «Оренбург», но ничего на этом не выиграл. У Владимира Федотова в
Дело в том, что у
Креативный центральный полузащитник уже занимался с первой командой. Теперь новый шанс под руководством тренера, который отлично знает Школика по работе в дубле.
Новиков в
Укрепился и штаб основы. Новикову теперь будет помогать… Новиков. Не однофамилец, а отец — Александр Васильевич. Прославленный футболист
Среди футболистов же пока, кроме Скопинцева, нет новых лиц. Да и у того хорошо забытое старое. Впрочем, возможно, уже на первом сборе
Пока же в первой тренировке 2020 года приняли участие 26 футболистов: Шунин, Лещук, Сангаре, Морозов, Плиев, Рыков, Калинин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Рауш, Шунич, Скопинцев, Школик, Юсупов, Кардозу, Н'Жи, Шиманьски, Нойштедтер, Жоаозиньо, Соснин, Хильемарк, Каборе, Филипп, Панченко, Игбун.
Один легионер добавится уже в субботу, 11 января. Однако не игрок, а тренер по физподготовке. Испанец Хосе Пастор Верчили.
У него целый ряд преимуществ.
Последним местом работы Верчили был «Леванте» (11-е место в Примере). В пятницу он договорился с клубом о расторжении контракта, после чего заключил соглашение с
У тренерского штаба сейчас самая горячая пора, а вот медицинский может быть доволен промежуточными результатами — все футболисты в строю. Даже те, кто заканчивал прошлый год с травмами.
В Турции «Динамо» пробудет до 21 няваря. Москвичей ждет лишь один контрольный матч 20 января — с «Заглембе», идущим на десятом месте в чемпионате Польши.
Константин Алексеев