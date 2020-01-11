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12:28 (мск), источник: Vesti.kz

Куат дал первый комментарий после перехода в клуб российской премьер-лиги

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат в интервью пресс-службе российского клуба поделился мнением относительно своего перехода в «Оренбург».

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«Хочу сказать большое спасибо команде! Ребята приняли хорошо. С тренерским штабом тоже поговорил, сказали, что надо будет работать, тренироваться, показывать себя и идти только вперед.

Как оказался в «Оренбурге?» Хотел попробовать свои силы в другом чемпионате. Был интерес со стороны «Оренбурга», позвонили и спросили, не хочу ли я попробовать? Конечно же, я сразу согласился, потому что Оренбург — рядом с Казахстаном, получается, как первая столица Казахстана (смеется). Не чужая казахам земля. Так что очень рад, что оказался в этом клубе, буду стараться помогать команде, выкладываться на сто процентов на поле.

С Деспотовичем мы играли в «Кайрате». Хороший парень, сейчас встретил его, он сказал, что всем необходимым поможет, без проблем поможет адаптироваться, — сказал Куат.

Отметим, о подписании 26-летнего Куата «Оренбург» объявил 1 января. Полузащитник перешел в клуб свободным агентом после истечения контракта с «Кайратом», за который выступал с 2014 года. По условиям соглашения футболист не мог продолжить карьеру в другой казахстанской команде.

На зимний перерыв в РПЛ «Оренбург» ушел на 14-м месте из 16 клубов. В первом официальном матче в 2020 году клуб Куата 28 февраля встретится с «Крыльями Советов».

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