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13:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Видар Кьяртанссон и Виталий Денисов покидают «Рубин»

«Рубин» и 32-летний защитник Виталий Денисов расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Виталий Денисов пришел в «Рубин» в июне 2019 года, сыграл за команду 8 матчей в премьер-лиге и 1 матч — в Кубке России.

29-летний исландский нападающий Видар Кьяртанссон также покидает казанскую команду. Футбольные клубы «Рубин» и «Ростов», которому принадлежит форвард, достигли договоренности о прекращении срока аренды.

Видар Кьяртанссон пришел в «Рубин» в июле 2019 года, сыграл за команду 16 матчей в премьер-лиге и 1 — в Кубке страны, отметился одним голом и одной голевой передачей.

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