Видар Кьяртанссон и Виталий Денисов покидают «Рубин»

Источник: Спорт-Экспресс

Виталий Денисов пришел в «Рубин» в июне 2019 года, сыграл за команду 8 матчей в премьер-лиге и 1 матч — в Кубке России.

29-летний исландский нападающий Видар Кьяртанссон также покидает казанскую команду. Футбольные клубы «Рубин» и «Ростов», которому принадлежит форвард, достигли договоренности о прекращении срока аренды.