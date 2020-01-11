Источник: «Зенит» не намерен приобретать Дзадзу
«Зенит» не собирается приобретать нападающего «Торино» Симоне Дзадзу, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
«Зенит» не собирается приобретать нападающего «Торино» Симоне Дзадзу, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
По его информации, на данный момент со стороны «Зенита» нет ни интереса, ни предложения к 28-летнему итальянцу. У петербуржцев уже есть форварды Артем Дзюба и Александр Кокорин.
В текущем сезоне Дзадза провел 13 матчей в серии А, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.