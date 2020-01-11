Инсайдер сообщил детали трансфера Исламхана в клуб из группы Лиги чемпионов
Переход полузащитника сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана в московский «Локомотив» все еще может состояться в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил
Переход полузащитника сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана в московский «Локомотив» все еще может состояться в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил
В декабре стало известно, что 26-летний хавбек получил предложение от «железнодорожников», однако трансфер сорвался. Сообщалось, что «Локомотиву» не удалось договориться по Исламхану с «Кайратом», хотя контракт футболиста с алматинской командой истек 31 декабря 2019 года.
В свою очередь, источник отмечает, что переход казахстанца в московский клуб
«Подтверждаю, интерес действительно есть. Яровинский (прим. — спортивный директор “Рубина”) занимается этим вопросом. Но важно учесть, что “Локомотив” еще не сказал окончательного “нет”. Клубу нужно
За «Кайрат» Исламхан выступал с 2014 года. В Казахстане он также играл за родной «Тараз» и «Астану», а в 2013 году перешел в российскую «Кубань», но за главную команду в итоге не дебютировал. В прошедшем сезоне хавбек провел 22 матча в КПЛ и забил семь голов.