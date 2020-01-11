Инсайдер сообщил детали трансфера Исламхана в клуб из группы Лиги чемпионов

Источник: Reuters

В декабре стало известно, что 26-летний хавбек получил предложение от «железнодорожников», однако трансфер сорвался. Сообщалось, что «Локомотиву» не удалось договориться по Исламхану с «Кайратом», хотя контракт футболиста с алматинской командой истек 31 декабря 2019 года.

В свою очередь, источник отмечает, что переход казахстанца в московский клуб по-прежнему возможен. В то же время в услугах Исламхана заинтересован другой представитель российской премьер-лиги — казанский «Рубин».

«Подтверждаю, интерес действительно есть. Яровинский (прим. — спортивный директор “Рубина”) занимается этим вопросом. Но важно учесть, что “Локомотив” еще не сказал окончательного “нет”. Клубу нужно кого-то продать, прежде чем взять новичка. Хоть Исламхан и свободный агент, его подписание это, как минимум, неплохие агентские и подьемные для игрока. В общем, у “Рубина” есть шанс перехватить самого талантливого казахского атакующего полузащитника за долгое время. Если только в игру не вступит какой-то другой, более статусный клуб», — пишет источник.