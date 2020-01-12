30 лучших легионеров РПЛ прошедшего десятилетия. Часть первая
Многие из них стали для нас своими.
Многие из них стали для нас своими.
«Чемпионат» продолжает подводить итоги минувшего десятилетия. Ранее мы рассказывали о самых крутых и позорных матчах наших клубов и сборной. Теперь вспомним тех, кто радовал нас отличной игрой в Российской
Мы составили рейтинг 30 лучших, по нашему мнению, легионеров минувшего десятилетия, игравших в РПЛ. Претендентов отбирали по четырём главным критериям:
Уровень игрока.
Уровень клуба, в котором выступал игрок на тот момент.
Вклад игрока в успехи клуба.
Продолжительность выступлений в чемпионате.
И ещё несколько важных уточнений.
Игру футболистов мы оценивали за последние 10 лет. Поэтому в «топ» не попал, например, Вагнер Лав, в 2010-х отыгравший за ЦСКА всего пару сезонов и уже не так ярко, как прежде.
Также вы не найдёте здесь легионеров из ближнего зарубежья, вроде Тимофея Калачёва или Александра Гацкана. В список вошли лишь приезжие издалека.
Учитывался в основном уровень игры, поэтому некоторые звёзды с громкими фамилиями, вроде Это’О, не оставившие серьёзный след в России, — тоже мимо.
Кроме того, в рейтинг попали некоторые россияне, которые проявили себя ещё до того, как сменили гражданство, так как в России они раскрылись, будучи легионерами.
Здесь фамилии тех, кто был неплох, но не дотянул до попадания в топ-30: Хави Гарсия, Фернандеш, Эльм, Вагнер Лав, Майкон, Каборе, Рондон, Натхо, Сигурдссон, Макгиди, Боккетти, Это’О, Буссуфа, Эменике, Мельгарехо, Иванович, Дюрица, М’Вила, Вандерсон, Леандро Фернандес, Ансальди, Кариока.
Если вы не согласны с расположением футболистов в рейтинге или думаете, что попадания в топ-30 достоин
Жоаозиньо — редкий пример игрока скромных габаритов, сумевшего раскрыть свой талант в РПЛ. Несмотря на маленький рост и небольшой вес, хавбек всегда производил впечатление игрока, способного побороться за мяч, если нужно. Однако главными достоинствами Жо были и остаются отличное понимание игры, хороший дриблинг и великолепные передачи. Полузащитник до сих пор — один из лучших в РПЛ по различным пасовым метрикам. Например, в нынешнем сезоне Жоаозиньо занимает 8-е место в лиге по количеству ключевых передач в среднем за игру. Неудивительно, что, прощаясь с таким футболистом, «Краснодар» выстриг на газоне своего стадиона футболку с номером хавбека.
Хороший удар, умный пас и способность принимать блестящее решение за доли секунды делали его незаменимым при развитии атак. Роман помог «Рубину» выиграть Кубок и Суперкубок страны, а ЦСКА — стать чемпионом России. Если бы не досадный инцидент с употреблением кокаина и длительная дисквалификация, фамилия полузащитника наверняка гремела бы гораздо громче в РПЛ. Да и в нашем рейтинге Ерёменко скорее всего забрался бы повыше.
Бельгийский защитник отпахал за «Зенит» аж 10 лет и, несомненно, стал своим для российских поклонников футбола. На счету Ломбертса 284 матча за питерский клуб. Это абсолютный рекорд среди легионеров, игравших в «Зените». За несколько лет в России Николас превратился из молодого парня, подающего надежды, в основного защитника сборной Бельгии. Несмотря на разрыв «крестов» на заре российского периода карьеры, Ломбертс сумел вернуться в строй и помог своему клубу выиграть ещё не один трофей. Николас никогда не отличался выдающимися статистическим показателями, но всегда действовал очень самоотверженно, хладнокровно и надёжно, демонстрируя поразительную стабильность.
Если бы японский полузащитник не ленился и выкладывался на все сто процентов в каждом матче, то наверняка дорос бы до статуса суперзвезды ещё в ЦСКА. В России он запомнился потрясающими дальними выстрелами, гениальными пасами и просто сумасшедшими стандартами. За московский клуб Хонда отметился 23 голами, 6 из которых были забиты как раз со штрафных. Японец был очень закрытым, редко посещал внеигровые тусовки ЦСКА, слишком рационально использовал свои силы и будто робот отрабатывал свой контракт, мечтая поскорее оказаться в
Луис Адриано неважно начал в «Спартаке», но спустя полгода всё же освоился в России и превратился не только в одного из лидеров клуба, но и вошёл в число самых полезных атакующих футболистов РПЛ. В сезоне-2017/2018 бразилец занял третье место в лиге по показателю гол+пас (10 забитых мячей и 6 результативных передач) и наравне с Промесом и Фернандо тащил на своих плечах постчемпионский «Спартак». Затем бразилец чуть сбавил, однако всё равно оставался невероятно ценным игроком для
Французский полузащитник провёл в России всего лишь год. Однако и такого скромного срока хватило для Вальбуэна, чтобы украсить своей игрой наш чемпионат.
С 11 голевыми передачами он стал лучшим ассистентом лиги, а по количеству ключевых пасов в среднем за игру уступил лишь Роману Ерёменко. Вальбуэна феерил не только в чемпионате, но и в Лиге Европы. Вместе с французом «Динамо» добралось до 1/8 финала турнира. Очень жаль, что в России футболист не задержался.
В конце прошлого года «Краснодар» предложил болельщикам выбрать лучшего футболиста в истории клуб. Набрав 37,86% голосов, Маурисио Перейра стал безоговорочным победителем голосования. Действительно, переоценить вклад уругвайца успехи в краснодарского клуба сложно. Все 6 лет в составе «быков» Перейра и здорово оборонялся, и начинал атаки, обострял и ассистировал, а также забивал красивые, важнейшие мячи. В свой последний российский сезон он стал лидером чемпионата по передачам в глубокие зоны — 4,46 на 90 минут, вторым в «Краснодаре» и девятым в РПЛ по ожидаемым «ассистам» — 0,23. Равноценной замены Перейре «быки» до сих пор не нашли.
Фернандо — одна из ключевых фигур чемпионского «Спартака» Массимо Карреры. Переехав в Москву, он сходу стал незаменимым игроком центра поля
Главной фишкой полузащитника в московском клубе были стандарты. Не один гол бразильца со штрафного попал в «топы» самых красивых мячей тура. Всего он забил 7 голов со стандартных положений. Нынешнему «Спартаку», в этом сезоне ни разу не поразившему чужие ворота прямым ударом со штрафного, такого мастера очень не хватает.
Диарра приехал в Россию звездой мирового уровня и сразу начал оправдывать свой статус.
Тем обиднее, что
Продолжение следует.
Богдан Горбунов