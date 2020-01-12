30 лучших легионеров РПЛ прошедшего десятилетия. Часть первая

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«Чемпионат» продолжает подводить итоги минувшего десятилетия. Ранее мы рассказывали о самых крутых и позорных матчах наших клубов и сборной. Теперь вспомним тех, кто радовал нас отличной игрой в Российской Премьер-лиге.

Мы составили рейтинг 30 лучших, по нашему мнению, легионеров минувшего десятилетия, игравших в РПЛ. Претендентов отбирали по четырём главным критериям:

Уровень игрока.

Уровень клуба, в котором выступал игрок на тот момент.

Вклад игрока в успехи клуба.

Продолжительность выступлений в чемпионате.

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И ещё несколько важных уточнений.

Игру футболистов мы оценивали за последние 10 лет. Поэтому в «топ» не попал, например, Вагнер Лав, в 2010-х отыгравший за ЦСКА всего пару сезонов и уже не так ярко, как прежде.

Также вы не найдёте здесь легионеров из ближнего зарубежья, вроде Тимофея Калачёва или Александра Гацкана. В список вошли лишь приезжие издалека.

Учитывался в основном уровень игры, поэтому некоторые звёзды с громкими фамилиями, вроде Это’О, не оставившие серьёзный след в России, — тоже мимо.

Кроме того, в рейтинг попали некоторые россияне, которые проявили себя ещё до того, как сменили гражданство, так как в России они раскрылись, будучи легионерами.

Здесь фамилии тех, кто был неплох, но не дотянул до попадания в топ-30: Хави Гарсия, Фернандеш, Эльм, Вагнер Лав, Майкон, Каборе, Рондон, Натхо, Сигурдссон, Макгиди, Боккетти, Это’О, Буссуфа, Эменике, Мельгарехо, Иванович, Дюрица, М’Вила, Вандерсон, Леандро Фернандес, Ансальди, Кариока.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--21420f0628fca0f3224a" data-vnd="21420f0628fca0f3224a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=21420f0628fca0f3224a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Если вы не согласны с расположением футболистов в рейтинге или думаете, что попадания в топ-30 достоин кто-то другой, будем рады услышать ваше мнение в комментариях. Начинаем!

30. Жоаозиньо («Краснодар» — 2011−2018, «Динамо» — 2018 — н.в.)

Жоаозиньо — редкий пример игрока скромных габаритов, сумевшего раскрыть свой талант в РПЛ. Несмотря на маленький рост и небольшой вес, хавбек всегда производил впечатление игрока, способного побороться за мяч, если нужно. Однако главными достоинствами Жо были и остаются отличное понимание игры, хороший дриблинг и великолепные передачи. Полузащитник до сих пор — один из лучших в РПЛ по различным пасовым метрикам. Например, в нынешнем сезоне Жоаозиньо занимает 8-е место в лиге по количеству ключевых передач в среднем за игру. Неудивительно, что, прощаясь с таким футболистом, «Краснодар» выстриг на газоне своего стадиона футболку с номером хавбека.

29. Роман Ерёменко («Рубин» — 2011−2014, ЦСКА — 2014−2017, «Спартак» — 2018−2019, «Ростов» — 2019 — н.в.)

Роман — полузащитник, обладающий невероятным талантом. Об этом заявлял не один тренер РПЛ. Во всех своих российских командах, кроме «Спартака», Ерёменко был лидером.

Хороший удар, умный пас и способность принимать блестящее решение за доли секунды делали его незаменимым при развитии атак. Роман помог «Рубину» выиграть Кубок и Суперкубок страны, а ЦСКА — стать чемпионом России. Если бы не досадный инцидент с употреблением кокаина и длительная дисквалификация, фамилия полузащитника наверняка гремела бы гораздо громче в РПЛ. Да и в нашем рейтинге Ерёменко скорее всего забрался бы повыше.

28. Николас Ломбертс («Зенит» — 2007−2017)

Источник: РИА

Бельгийский защитник отпахал за «Зенит» аж 10 лет и, несомненно, стал своим для российских поклонников футбола. На счету Ломбертса 284 матча за питерский клуб. Это абсолютный рекорд среди легионеров, игравших в «Зените». За несколько лет в России Николас превратился из молодого парня, подающего надежды, в основного защитника сборной Бельгии. Несмотря на разрыв «крестов» на заре российского периода карьеры, Ломбертс сумел вернуться в строй и помог своему клубу выиграть ещё не один трофей. Николас никогда не отличался выдающимися статистическим показателями, но всегда действовал очень самоотверженно, хладнокровно и надёжно, демонстрируя поразительную стабильность.

27. Кейсуке Хонда (ЦСКА — 2010−2014)

Источник: РИА

Если бы японский полузащитник не ленился и выкладывался на все сто процентов в каждом матче, то наверняка дорос бы до статуса суперзвезды ещё в ЦСКА. В России он запомнился потрясающими дальними выстрелами, гениальными пасами и просто сумасшедшими стандартами. За московский клуб Хонда отметился 23 голами, 6 из которых были забиты как раз со штрафных. Японец был очень закрытым, редко посещал внеигровые тусовки ЦСКА, слишком рационально использовал свои силы и будто робот отрабатывал свой контракт, мечтая поскорее оказаться в топ-клубе. В РПЛ он задержался всего лишь на четыре года, да и с «армейцами» простился довольно некрасиво. Возможно, именно поэтому талантливого полузащитника в России вспоминают не так часто, как могли бы.

26. Луис Адриано («Спартак» — 2017−2019)

Источник: РИА

Луис Адриано неважно начал в «Спартаке», но спустя полгода всё же освоился в России и превратился не только в одного из лидеров клуба, но и вошёл в число самых полезных атакующих футболистов РПЛ. В сезоне-2017/2018 бразилец занял третье место в лиге по показателю гол+пас (10 забитых мячей и 6 результативных передач) и наравне с Промесом и Фернандо тащил на своих плечах постчемпионский «Спартак». Затем бразилец чуть сбавил, однако всё равно оставался невероятно ценным игроком для красно-белых. Полностью раскрыть свой потенциал в России Адриано помешали травмы и необъяснимые всплески агрессии.

25. Матьё Вальбуэна («Динамо» — 2014−2015)

Французский полузащитник провёл в России всего лишь год. Однако и такого скромного срока хватило для Вальбуэна, чтобы украсить своей игрой наш чемпионат.

Именно француз был ключевым футболистом в том «Динамо», которое в сезоне-2014/2015 финишировало на четвёртой строчке РПЛ. Практически по всем пасовым метрикам Матьё не было равных в России.

С 11 голевыми передачами он стал лучшим ассистентом лиги, а по количеству ключевых пасов в среднем за игру уступил лишь Роману Ерёменко. Вальбуэна феерил не только в чемпионате, но и в Лиге Европы. Вместе с французом «Динамо» добралось до 1/8 финала турнира. Очень жаль, что в России футболист не задержался.

24. Маурисио Перейра («Краснодар» — 2013−2019)

Источник: РИА

В конце прошлого года «Краснодар» предложил болельщикам выбрать лучшего футболиста в истории клуб. Набрав 37,86% голосов, Маурисио Перейра стал безоговорочным победителем голосования. Действительно, переоценить вклад уругвайца успехи в краснодарского клуба сложно. Все 6 лет в составе «быков» Перейра и здорово оборонялся, и начинал атаки, обострял и ассистировал, а также забивал красивые, важнейшие мячи. В свой последний российский сезон он стал лидером чемпионата по передачам в глубокие зоны — 4,46 на 90 минут, вторым в «Краснодаре» и девятым в РПЛ по ожидаемым «ассистам» — 0,23. Равноценной замены Перейре «быки» до сих пор не нашли.

23. Эсекьель Гарай («Зенит» — 2014−2016)

Источник: Reuters

Вице-чемпиону мира хватило месяца в Питере, чтобы добиться признания болельщиков — Гарай стал лучшим игроком клуба в августе по версии фанатов «Зенита». За 6 млн евро сине-бело-голубые получили футболиста, на несколько лет забетонировавшего центр обороны. В «Зените» аргентинец действовал удивительно надёжно и крайне редко ошибался, за что регулярно попадал в различные символические сборные РПЛ. С Гараем питерцы выиграли чемпионат-2014/15, пропустив за 30 матчей всего 17 голов, а также стали обладателями Кубка России и дважды — Суперкубка страны.

22. Лукас Фернандо («Спартак» — 2016−2019)

Фернандо — одна из ключевых фигур чемпионского «Спартака» Массимо Карреры. Переехав в Москву, он сходу стал незаменимым игроком центра поля красно-белых, способным порой в одиночку перевернуть ход матча.

Когда Фернандо феерил, красно-белые побеждали, а когда ошибался — проигрывали.

Главной фишкой полузащитника в московском клубе были стандарты. Не один гол бразильца со штрафного попал в «топы» самых красивых мячей тура. Всего он забил 7 голов со стандартных положений. Нынешнему «Спартаку», в этом сезоне ни разу не поразившему чужие ворота прямым ударом со штрафного, такого мастера очень не хватает.

21. Лассана Диарра («Анжи» — 2012/2013, «Локомотив» — 2013/2014)

Диарра приехал в Россию звездой мирового уровня и сразу начал оправдывать свой статус.

Француз буквально перегрызал всё, что было возможно, в центре поля. Кроме того, был полезен при развитии атак. В «Анжи» Диарра взял бронзу чемпионата России, а спустя год добился такого же достижения в «Локо».

Тем обиднее, что из-за конфликта с «железнодорожниками» и своего заносчивого поведения Лассана вскоре покинул РПЛ.

Продолжение следует.