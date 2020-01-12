Футболист Осорио заявил, что хотел бы продолжить карьеру в «Зените»

В воскресенье футболисты «Зенита» продолжают проходить медобследование перед подготовкой к весенней части сезона. Осорио выступает за «Зенит» с конца августа прошлого года, всего игрок провел за команду девять матчей во всех турнирах. Права на 25-летнего игрока принадлежат португальскому «Порту», арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
«Для начала надо больше играть, а так мне нравится здесь, я хотел бы остаться, — сказал Осорио. — Пока я особо не общался по поводу продолжения карьеры в “Зените”. У меня здесь год аренды, и давайте сначала закончим этот сезон, а дальше посмотрим».
«Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая занимающий второе место «Краснодар» на 10 очков. «У нас 10 очков отрыва, но наши соперники также хорошо готовятся, и нужно продолжать работать в таком же ритме, чтобы сохранить отрыв. Что касается моих планов, то хочется побольше играть за “Зенит”. Летом же моей сборной предстоит Кубок Америки», — отметил он.