Футболист Осорио заявил, что хотел бы продолжить карьеру в «Зените»

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В воскресенье футболисты «Зенита» продолжают проходить медобследование перед подготовкой к весенней части сезона. Осорио выступает за «Зенит» с конца августа прошлого года, всего игрок провел за команду девять матчей во всех турнирах. Права на 25-летнего игрока принадлежат португальскому «Порту», арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ab54771be808631424f3" data-vnd="ab54771be808631424f3" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ab54771be808631424f3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Для начала надо больше играть, а так мне нравится здесь, я хотел бы остаться, — сказал Осорио. — Пока я особо не общался по поводу продолжения карьеры в “Зените”. У меня здесь год аренды, и давайте сначала закончим этот сезон, а дальше посмотрим».