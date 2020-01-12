«Локомотив» отказался отпускать Смолова в Европу
Тренер голландского «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал о срыве перехода в клуб российского нападающего Федора Смолова. Об этом сообщает Voetball.nl.
Тренер голландского «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал о срыве перехода в клуб российского нападающего Федора Смолова. Об этом сообщает Voetball.nl.
72-летний тренер заявил, что Смолов хотел перейти в голландский клуб, однако «Локомотив» отказался от сделки. В той же беседе Адвокат подтвердил, что заинтересован в переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина. При этом он подчеркнул, что такой переход может оказаться слишком дорогим для клуба.
29-летний Смолов в нынешнем сезоне провел 14 матче в Российской
Смолов присоединился к «Локомотиву» в августе 2018-го. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. По оценке Transfermarkt стоимость игрока составляет 9 миллионов евро. До этого он выступал за «Краснодар», «Урал» и «Динамо».
Будучи игроком
Адвокат известен по работе в России. Он руководил «Зенитом» и сборной страны.