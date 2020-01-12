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14:36 (мск), источник: Lenta.Ru

«Локомотив» отказался отпускать Смолова в Европу

Тренер голландского «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал о срыве перехода в клуб российского нападающего Федора Смолова. Об этом сообщает Voetball.nl.

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72-летний тренер заявил, что Смолов хотел перейти в голландский клуб, однако «Локомотив» отказался от сделки. В той же беседе Адвокат подтвердил, что заинтересован в переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина. При этом он подчеркнул, что такой переход может оказаться слишком дорогим для клуба.

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29-летний Смолов в нынешнем сезоне провел 14 матче в Российской премьер-лиге. На его счету три гола.

Смолов присоединился к «Локомотиву» в августе 2018-го. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. По оценке Transfermarkt стоимость игрока составляет 9 миллионов евро. До этого он выступал за «Краснодар», «Урал» и «Динамо».

Будучи игроком бело-голубых, Смолов отправился в «Фейеноорд» на правах аренды. В сезоне-2010/2011 он провел 11 матчей за голландский клуб, сумев забить только один гол.

Адвокат известен по работе в России. Он руководил «Зенитом» и сборной страны.

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