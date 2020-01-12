Футболист «Зенита» Дриусси заявил, что к нему проявлял интерес «Интер Майами»

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье игроки «Зенита» продолжают проходить медобследование перед подготовкой к весенней части сезона. Контракт 23-летнего Дриусси, перешедшего в «Зенит» в июле 2017 года, рассчитан до лета 2021 года.

«Интерес от “Интер Майами” был, но сейчас я здесь, в “Зените”», — сказал Дриусси.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 21 матч за клуб во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями.