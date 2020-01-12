«Зенит» вышел из отпуска. Дуглас и Дриусси рассказали о своём будущем

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Игроки «Зенита» вышли из отпуска и прошли медосмотр в международном медицинском центре «СОГАЗ» перед вылетом в понедельник на первый сбор в Катар. Команда Сергея Семака будет тренироваться в Дохе с 13 по 25 января. В планах два контрольных матча: одним из соперников чемпиона России станет австрийский «Зальцбург», с которым сине-бело-голубые сыграют в последний день сбора, а второй (точнее, первый по порядку) ещё определяется.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ab54771be808631424f3" data-vnd="ab54771be808631424f3" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ab54771be808631424f3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Среди игроков, посетивших кардиолога, невролога, травматолога, офтальмолога, оториноларинголога, а также врачей отделения функциональной диагностики были и Александр Кокорин с Малкомом. За их состоянием, по понятным причинам, следят с особым вниманием. Бразилец не выходил на поле с августа 2019 года, а российский нападающий — с октября 2018-го. Оба раньше остальных зенитовцев приступили к тренировкам, занимаясь по индивидуальным программам в медицинском центре ФИФА.

Вокруг «Зенита», как всегда, полно трансферных слухов. В Катар должны полететь все, кого зарубежные СМИ «продавали» в зимнее окно. В том числе форвард Себастьян Дриусси, о котором мечтал основатель нового клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, и защитник Дуглас Сантос, которого хоть сейчас подписали бы «Васко да Гама» и «Фламенго».

Дуглас Сантос | Источник: РИА

«Действительно, интерес со стороны “Интер Майами” был, — подтвердил сегодня Дриусси. — Но сейчас я в “Зените” и полностью сосредоточен на своей команде. Возвращение Кокорина и Малкома? Хотелось бы иметь достаточно игрового времени».

— Я игрок «Зенита», — первым делом подчеркнул Дуглас Сантос. — Всего лишь пять месяцев нахожусь в команде, так что у меня одно желание — продолжать карьеру в Петербурге.

Кроме того, бразильский защитник ответил ещё на несколько вопросов журналистов, рассказав о встрече в отпуске с экс-форвардом «Зенита» Халком.

— Отпуск я провёл отлично — на солнце, которого здесь немного не хватает. Был в окружении семьи и друзей, играл в футволлей и катался на гидроцикле.

— Вам больше нравится отдыхать зимой, как в России, или играть, как в Германии?

— Когда я выступал в Германии, то знал, что пауз нет и нужно играть. В России я знаю, что можно зимой отдохнуть. В любом случае уже готов и настроен на 2020 год, на продолжение борьбы.

— «Зенит» — чемпион или кто-то сможет составить конкуренцию в борьбе за золото?

— Считаю, чтобы не растерять преимущество, мы должны делать всё то же самое, что и до этого момента. Бороться до самого последнего тура, стараться выиграть каждый матч. Что касается конкурентов в чемпионате, то многие клубы очень хороши. Но нам нужно думать о своей игре. Дуглас Сантос

— Отошли от вылета из Лиги чемпионов или по-прежнему вспоминаете поражение в Лиссабоне?

— Мы понимаем, что нам, к сожалению, не удалось выполнить поставленную задачу в Лиге чемпионов. Всё, что требуется сейчас, — оставить неудачу в прошлом, забыть о ней и двигаться дальше.

— В отпуске вы пересекались с Халком. О чём говорили?

— Мы с Халком очень тепло встретились. Поболтали за жизнь., Он спрашивал о моём ребёнке, и о том, что сейчас происходит в «Зените». Про новый стадион. Да и вообще, каждый раз, когда мы встречаемся, это очень приятные моменты. Мы также говорим о многом помимо футбола, так как нас связывают разные другие вещи.

О защитнике Йордане Осорио слухов нет хотя бы по той причине, что венесуэлец сам играет за «Зенит» на правах аренды. В конце сезоне чемпионы России и «Порту» решат будущее игрока. Осорио с удовольствием останется в Петербурге.

— Пока мы не обсуждали мой контракт, — признался венесуэлец. — Главное — играть. У меня аренда до конца сезона, а там посмотрим. В принципе я бы хотел остаться в «Зените».

— Вы довольны отпуском?

— Да, отпуск получился хорошим. Я был со своей семьей в Венесуэле. Зимний отпуск в России для меня очень важен, потому что почти не вижу семью и друзей. Но если бы нужно было играть зимой, я бы играл.

— Верите, что золото РПЛ уже в кармане у «Зенита»?

— У нас есть преимущество. Но мы знаем, что соперники будут хорошо готовы ко второй части сезона, поэтому должны и сами хорошо подготовиться, чтобы сохранить такой же отрыв. Йордан Осорио

Как видите, игроки «Зенита» не спешат объявлять себя чемпионами, несмотря на перевес в 10−11 очков над «Краснодаром», «Ростовом», ЦСКА и «Локомотивом». Кстати, команда Семака возобновит сезон домашним матчем с «железнодорожниками» (29 февраля), так что в случае успешного старта практически уберёт одного из конкурентов. Но для победы над «Локомотивом» нужно как следует потрудиться на сборах.