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12 января, источник: Чемпионат.com

Защитник «Ростова» Вилюш близок к переходу в «Урал»

По информации «Чемпионата», польский защитник «Ростова» Мацей Вилюш близок к переходу в екатеринбургский «Урал». Контракт может быть подписан уже 13 или 14 января.

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Источник: РИА "Новости"

Вилюш выступает за «Ростов» с июля 2017 года. Ранее 31-летний футболист защищал цвета «Леха», «Короны», «Белхатува», «Ключборка», «Розендала» и роттердамской «Спарты». Соглашение поляка с жёлто-синими рассчитано до 30 июня 2020 года.

В нынешнем сезоне Мацей принял участие в двух матчах Кубка России.

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После 19 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды Валерия Карпина 34 очка. «Урал» (24) — на девятом месте.

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24 декабря 2019© Ньюстюб
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