Защитник «Ростова» Вилюш близок к переходу в «Урал»
По информации «Чемпионата», польский защитник «Ростова» Мацей Вилюш близок к переходу в екатеринбургский «Урал». Контракт может быть подписан уже 13 или 14 января.
По информации «Чемпионата», польский защитник «Ростова» Мацей Вилюш близок к переходу в екатеринбургский «Урал». Контракт может быть подписан уже 13 или 14 января.
Вилюш выступает за «Ростов» с июля 2017 года. Ранее 31-летний футболист защищал цвета «Леха», «Короны», «Белхатува», «Ключборка», «Розендала» и роттердамской «Спарты». Соглашение поляка с
В нынешнем сезоне Мацей принял участие в двух матчах Кубка России.
После 19 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской