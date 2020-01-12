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12 января, источник: Спорт РИА Новости

Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Леонид Слуцкий, занявший в декабре пост главного тренера «Рубина», ввел в казанском футбольном клубе систему штрафов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Слуцкий в конце ноября был уволен с поста главного тренера нидерландского «Витесса», а в декабре возглавил «Рубин».

«Я знаю, что у вас не было системы штрафов. Я ввожу систему штрафов не для того, чтобы сделать несколько богаче самого себя или футбольный клуб “Рубин”. Это сделано для того, на мой взгляд, когда человек опаздывает или нарушает какие-то вещи, читать взрослому человеку мораль, что так нельзя поступать — это неправильно. Деньги вы платите (тренеру вратарей — ред.) Сергею Викторовичу Козко. Он говорит, что они у него лучше всего сохраняются, он надежен, как швейцарский сейф. Все штрафы, которые будут собираться, идут на общекомандные нужды — тим-активити, что-то еще. Все деньги остаются внутри команды. Я говорю про штрафы, которые не касаются ваших контрактных обязательств», — сказал Слуцкий на первой встрече с командой, видеозапись которой опубликована на сайте «Рубина».

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