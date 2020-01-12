Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Леонид Слуцкий, занявший в декабре пост главного тренера «Рубина», ввел в казанском футбольном клубе систему штрафов.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Леонид Слуцкий, занявший в декабре пост главного тренера «Рубина», ввел в казанском футбольном клубе систему штрафов.
Слуцкий в конце ноября был уволен с поста главного тренера нидерландского «Витесса», а в декабре возглавил «Рубин».
«Я знаю, что у вас не было системы штрафов. Я ввожу систему штрафов не для того, чтобы сделать несколько богаче самого себя или футбольный клуб “Рубин”. Это сделано для того, на мой взгляд, когда человек опаздывает или нарушает