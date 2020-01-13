Расхлебывать Кашшаи: кто пришел исправлять ошибки российских судей

Российский футбольный союз назначил главой департамента судейства знаменитого венгерского арбитра Виктора Кашшаи. Руководителем инспекторов стал Сергей Фурса (бывший директор интерната академии «Зенита». — «Известия»). Ранее две эти структуры были объединены в одну, и управлял всем бывший российский рефери Александр Егоров. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что перестановки повысят доверие к судейскому корпусу и позволят снизить высокий градус напряжения вокруг него.

Реформы назрели

Судейская реформа в российском футболе была просто необходима. В нынешнем сезоне скандалы, связанные с решениями арбитров, достигли своего апогея. Практически ни один тур не обходился без ошибок рефери и последующего их прессинга со стороны различных футбольных функционеров. Так, президент ЦСКА Евгений Гинер после матча с «Краснодаром» (1:1), где, по его мнению, нечестно был назначен пенальти, даже предложил возглавлявшему тогда судейский департамент Александру Егорову застрелиться. Босса армейцев за такие слова отстранили от футбольной деятельности на три месяца (плюс еще девять месяцев условно) решением комитета по этике РФС. Егоров, подумав несколько недель, ушел в отставку. Это случилось в самом конце прошлого года.

Претензий и жестких высказываний в последнее время было много. Это и дало толчок к принятию такого решения, как назначение специалиста из-за границы. Понятно, что он будет восприниматься более нейтрально со всех сторон. Надеюсь, теперь все станут меньше внимания уделять разговорам о судьях и больше — о самом футболе. На вопрос, насколько это было правильное и эффективное решение, даст ответ только время. Не исключаю, что теперь возможно и приглашение иностранных рефери на топовые матчи РПЛ. Потому что даже в нынешнем сезоне было много скандалов, связанных с судейством главных матчей нашего чемпионата. Арбитров чуть ли не обвиняли в намеренных ошибках в пользу тех или иных команд. Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков

Очевидно, что у главной футбольной организации страны не было готового решения, поэтому имя преемника, а точнее преемников, объявили только после новогодних праздников. В итоге одну структуру разделили на две независимые друг от друга: департаменты судейства и инспектирования.

Относительно Фурсы вопросов было немного, хотя эксперты тут же заговорили о зенитовском прошлом функционера и возможном конфликте интересов. Но с другой стороны, а кто из главных людей российского футбола сейчас не имеет отношения к сине-бело-голубым? Гораздо интереснее тот факт, что судейский департамент возглавил иностранец. Хотя такое с отечественным футболом происходит не в первый раз. В начале десятилетия на эту должность пригласили итальянца Роберто Розетти. Он проработал в нашей стране всего два с половиной года, и в данный период не наблюдался какой-то серьезный прогресс. Розетти уезжал из России с не самой лучшей прессой. Поэтому, видимо, в случае с назначением другого иностранца Кашшаи у многих сработало ассоциативное мышление.

— Помню, что он судил матч ЦСКА в Лиге чемпионов, но не запомнился какими-то решениями в той встрече, — рассказал «Известиям» легендарный полузащитник армейцев Элвер Рахимич. — Вообще, на мой взгляд, выглядит немного странно, что на такую должность назначают иностранца. Возникает такое чувство, что в России нет своих специалистов, чтобы справиться с этой задачей. Но главное, чтобы судейство изменилось в лучшую сторону и представителям клубов не приходилось жаловаться на работу рефери, как это происходило в последние полгода.

Черное и белое

Виктор Кашшаи являлся заметной фигурой на международной арене. Начал он свою профессиональную карьеру еще в конце прошлого века, а закончил только в 2019 году. В его послужном списке такие топовые события, как решающий матч Олимпийских игр-2008, три чемпионата Европы (2008, 2012, 2016) и мира (2010). А венцом карьеры стал финал Лиги чемпионов 2011 года. В том же году он был признан лучшим арбитром мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Также он вошел в историю как первый рефери, который назначил пенальти после просмотра видеоповтора. Это случилось в матче клубного чемпионата мира 2016 года, в котором встречались колумбийский «Атлетико» и японская «Косима» (0:3).

Наличие руководителя из Европы будет серьезным сдерживающим факторам к шалостям наших специалистов свистка. Арбитры просто творили беспредел в нынешнем чемпионате. На моей памяти это самый безобразный сезон за последние 20 лет в плане судейства. Такую практику нужно было немедленно прекращать, и я рад, что так и произошло. У меня большие надежды на главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, который получил назначение также относительно недавно. Он человек богатый и, наверное, постарается собрать вокруг себя людей, которые спокойно смогут работать и воздержатся от возможных соблазнов. Бывший президент «Спартака» Андрей Черниченко

Однако в карьере венгерского судьи были и серьезные проколы. Один из самых запоминающихся произошел в матче Украина-Англия на групповом этапе финальной части Евро-2012. Кашшаи не засчитал чистый гол украинцев, что фактически лишило их шансов на выход в четвертьфинал домашнего турнира. Вспоминают венгру и ошибки в нескольких матчах Лиги чемпионов. Впрочем, иногда их допускают практически все арбитры.