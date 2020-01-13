Источник: «Ньюкасл» интересуется Кралом
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал находится в сфере интересов «Ньюкасла».
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал находится в сфере интересов «Ньюкасла».
ПСкауты английского клуба просматривали 21-летнего чеха на протяжении последних месяцев, утверждает The Athletic.
«Ньюкасл» ищет варианты усиления в центре поля. Также «сороки» следят за хавбеками Ибраима Сиссоко («Страсбур»), Тиагу Майей, Бубакари Сумаре (оба — «Лилль») и хочет арендовать полузащитника «Арсенала» Гранита Джаку.
Контракт Крала с