Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Лечче
Футбол. Зарубежный
12.01
Дижон
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
12.01
Астон Вилла
Манчестер Сити
16
Футбол. Зарубежный
12.01
Верона
Дженоа
21
Футбол. Зарубежный
12.01
Рома
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
12.01
ПСЖ
Монако
33
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России вышла в финал МЧМ
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
12:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тишина на рынке РПЛ. Почему так происходит

Кроме «Рубина» ни одна команда премьер-лиги не проявляет активность в плане трансферов. Но этому есть объяснение.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

На редкость тихая зима. Если бы ни Дик Адвокат и его идея забрать в «Фейеноорд» Федора Смолова и Александра Кокорина, обсуждать бы оставалось только «Рубин». Который единственный из клубов РПЛ ведет себя на рынке ярко и агрессивно. Но с казанцами все понятно — они хотят построить команду на годы вперед. Просто так совпало, что этот процесс начался сейчас. К нынешним сезону и турнирной таблице эта активность не имеет никакого отношения.

Но посмотрите на других. ЦСКА берет 20-летнего белорусского форварда Илью Шкурина и не исключено, что это единственная покупка. В другие времена говорили бы о трансфере на перспективу, а сейчас — как о надежде.

«Спартак» сразу обозначил отказе от зимних приобретений — команда укомплектована, возможны только сделки «на выход». И даже история с Фернанду изначально не могла кончиться возвращением. Все было прописано заранее.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» ничего такого не говорил, но на деле ситуация та же самая. Средств и желания осуществлять большие покупки нет. И хотя нападающий, конечно, нужен, но не совсем ясно, где и за какие деньги его взять.

Вот лидер «Зенит» мог бы себе позволить пару приобретений, но зачем, если они и так есть? Фактически это футболисты группы атаки Малком и Кокорин, которые по разным причинам не помогли питерцам осенью, но готовы проявить себя весной. Каждому бы иметь такой резерв!

Читайте также
Расхлебывать Кашшаи: кто пришел исправлять ошибки российских судей

Из «Краснодара» новости если и поступают, то в основном о потенциальных продажах.

Что касается «Ростова», то ему вообще не до роскоши. Еще недавно говорили о кризисе и задержках зарплаты.

Но финансы финансами, а у этого всеобщего затишья есть и другая причина. Даже если бы экономика была другой, все равно нет видимых причин тратить деньги. Из еврокубков наши повылетали, в чемпионате все ясно — «Зенит» практически обеспечил себе титул. А единственная интрига связана с Кубком страны. Когда игра стоит свеч, можно найти возможность потратиться. Сейчас рисковать бессмысленно. Все ясно. И в Европе (нас там нет), и в России (гегемона не подвинуть).

Вот и получается, что раз все решилось еще в декабре, то весенняя часть чемпионата превращается в формальный турнир с локальными интригами. Они, безусловно, тоже хороши. Поднимется ли «Спартак», удержится ли в зоне ЛЧ «Локо», что покажет «Ростов», как начнет в Казани Слуцкий, и так далее. Но все это не то, ради чего владельцы и инвесторы будут швыряться десятками миллионов.

Вот летом, после Евро, ситуация может измениться. А пока все остаются при своих. Доиграть бы сезон. Кому — без потерь, а кому — без позора.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Топ-10 дорогих трансферов РПЛ летом-2019. Здесь — только один россиянин
Читайте также
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Россию хотят изолировать от мирового спорта
Кто и почему оскорбляет Дзюбу
«Ювентус» поздравил Сарри, Криштиану снова забил
«ПСЖ» и «Монако» выдали лучший матч года. Головин был хорош
Малкин — гений. Отдал два ассиста, побил рекорд Ягра и победил
Американские судьи украли у русского форварда супергол в НХЛ
Почему Хави отказал «Барселоне» и не станет ее главным тренером?
Источник: «Ньюкасл» интересуется полузащитником «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь