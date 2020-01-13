Тишина на рынке РПЛ. Почему так происходит
Кроме «Рубина» ни одна команда
Кроме «Рубина» ни одна команда
На редкость тихая зима. Если бы ни Дик Адвокат и его идея забрать в «Фейеноорд» Федора Смолова и Александра Кокорина, обсуждать бы оставалось только «Рубин». Который единственный из клубов РПЛ ведет себя на рынке ярко и агрессивно. Но с казанцами все понятно — они хотят построить команду на годы вперед. Просто так совпало, что этот процесс начался сейчас. К нынешним сезону и турнирной таблице эта активность не имеет никакого отношения.
Но посмотрите на других. ЦСКА берет 20-летнего белорусского форварда Илью Шкурина и не исключено, что это единственная покупка. В другие времена говорили бы о трансфере на перспективу, а сейчас — как о надежде.
«Спартак» сразу обозначил отказе от зимних приобретений — команда укомплектована, возможны только сделки «на выход». И даже история с Фернанду изначально не могла кончиться возвращением. Все было прописано заранее.
«Локомотив» ничего такого не говорил, но на деле ситуация та же самая. Средств и желания осуществлять большие покупки нет. И хотя нападающий, конечно, нужен, но не совсем ясно, где и за какие деньги его взять.
Вот лидер «Зенит» мог бы себе позволить пару приобретений, но зачем, если они и так есть? Фактически это футболисты группы атаки Малком и Кокорин, которые по разным причинам не помогли питерцам осенью, но готовы проявить себя весной. Каждому бы иметь такой резерв!
Из «Краснодара» новости если и поступают, то в основном о потенциальных продажах.
Что касается «Ростова», то ему вообще не до роскоши. Еще недавно говорили о кризисе и задержках зарплаты.
Но финансы финансами, а у этого всеобщего затишья есть и другая причина. Даже если бы экономика была другой, все равно нет видимых причин тратить деньги. Из еврокубков наши повылетали, в чемпионате все ясно — «Зенит» практически обеспечил себе титул. А единственная интрига связана с Кубком страны. Когда игра стоит свеч, можно найти возможность потратиться. Сейчас рисковать бессмысленно. Все ясно. И в Европе (нас там нет), и в России (гегемона не подвинуть).
Вот и получается, что раз все решилось еще в декабре, то весенняя часть чемпионата превращается в формальный турнир с локальными интригами. Они, безусловно, тоже хороши. Поднимется ли «Спартак», удержится ли в зоне ЛЧ «Локо», что покажет «Ростов», как начнет в Казани Слуцкий, и так далее. Но все это не то, ради чего владельцы и инвесторы будут швыряться десятками миллионов.
Вот летом, после Евро, ситуация может измениться. А пока все остаются при своих. Доиграть бы сезон. Кому — без потерь, а кому — без позора.