Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар

Кокорин 8 октября 2018 года стал участником двух конфликтов в центре Москвы и позже был приговорен к заключению в исправительной колонии. 17 сентября 28-летний футболист вышел на свободу. «Зенит» подал заявление на дозаявку форварда на сезон, но получил отказ. Малком получил травму 10 августа в матче чемпионата России против московского «Динамо» (2:0) и с тех пор не появлялся на поле. 10 октября «Зенит» сообщил, что Малком успешно перенес операцию и выбыл из строя до зимнего перерыва.
Полностью состав «Зенита» на катарский сбор выглядит следующим образом:
вратари — Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин и Максим Рудаков;.
защитники — Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков;.
полузащитники — Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Олег Шатов, Малком, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко;.
нападающие — Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун, Илья Воробьев.
Сбор «Зенита» пройдет в Дохе 13—25 января, расписание товарищеских матчей будет объявлено позднее.
Петербургский клуб завершил первую часть чемпионата России на первом месте, имея в активе после 19 матчей 45 очков и на 10 баллов опережая идущий на втором месте «Краснодар».