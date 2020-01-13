Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар

Кокорин 8 октября 2018 года стал участником двух конфликтов в центре Москвы и позже был приговорен к заключению в исправительной колонии. 17 сентября 28-летний футболист вышел на свободу. «Зенит» подал заявление на дозаявку форварда на сезон, но получил отказ. Малком получил травму 10 августа в матче чемпионата России против московского «Динамо» (2:0) и с тех пор не появлялся на поле. 10 октября «Зенит» сообщил, что Малком успешно перенес операцию и выбыл из строя до зимнего перерыва.