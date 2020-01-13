«Краснодар» проведет все три зимних сбора в Испании
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Все три зимних
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Все три зимних
В понедельник игроки команды вышли из отпуска и приступили к работе в Краснодаре.
Ранее сообщалось, что два первых сбора «Краснодара» состоятся в Испании — в Эстепоне с 15 по 26 января и в Марбелье с 30 января по 12 февраля. Третий сбор также пройдет в Марбелье — с 13 по 23 февраля. Расписание контрольных игр станет известно позднее.
В своем первом официальном матче после перерыва «Краснодар» примет «Уфу» в рамках 20-го тура Российской