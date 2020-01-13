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11:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» проведет все три зимних сбора в Испании

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Все три зимних учебно-тренировочных сбора футбольного клуба «Краснодар» в рамках подготовки ко второй части сезона пройдут в Испании, сообщается на официальном сайте «быков».

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Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник игроки команды вышли из отпуска и приступили к работе в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что два первых сбора «Краснодара» состоятся в Испании — в Эстепоне с 15 по 26 января и в Марбелье с 30 января по 12 февраля. Третий сбор также пройдет в Марбелье — с 13 по 23 февраля. Расписание контрольных игр станет известно позднее.

В своем первом официальном матче после перерыва «Краснодар» примет «Уфу» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

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