«Спартак» в составе 26 игроков отправился на сбор в ОАЭ

Из аэропорта Домодедово в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) отправились 26 игроков. В их число не вошёл нападающий Джордан Ларссон, который в настоящее время пребывает в расположении сборной Швеции и присоединится к команде позднее.



Полный список:



вратари — Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов;



защитники — Айртон Лукас, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Малкольм Баду, Николай Рассказов;



полузащитники — Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;



нападающий — Эсекьель Понсе.