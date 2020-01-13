«Спартак» в составе 26 игроков отправился на сбор в ОАЭ
Футболисты и тренерский штаб московского «Спартака» отправились на первый тренировочный зимний сбор, сообщает
Футболисты и тренерский штаб московского «Спартака» отправились на первый тренировочный зимний сбор, сообщает
Из аэропорта Домодедово в
Полный список:
вратари — Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов;
защитники — Айртон Лукас, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Малкольм Баду, Николай Рассказов;
полузащитники — Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;
нападающий — Эсекьель Понсе.