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13:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» в составе 26 игроков отправился на сбор в ОАЭ

Футболисты и тренерский штаб московского «Спартака» отправились на первый тренировочный зимний сбор, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

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Источник: РИА "Новости"

Из аэропорта Домодедово в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) отправились 26 игроков. В их число не вошёл нападающий Джордан Ларссон, который в настоящее время пребывает в расположении сборной Швеции и присоединится к команде позднее.

Полный список:

вратари — Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов;

защитники — Айртон Лукас, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Малкольм Баду, Николай Рассказов;

полузащитники — Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;

нападающий — Эсекьель Понсе.

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