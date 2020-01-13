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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Врачи «Уфы» спасли пассажира, которому стало плохо в самолете

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Михаил Гончаров. Врачи футбольного клуба «Уфа» оказали первую медицинскую помощь пассажиру во время полета команды на тренировочный сбор на Кипр, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы уфимцев Сергей Тыртышный.

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Сборы футболистов «Уфы» пройдут в Айя-Напе (Кипр) с 12 по 26 января.

«Врачи оказали первую помощь. Парень просто упал в проходе на нашего реабилитолога Александра Самородова. Он сразу начал щупать пульс и куда-то нажимать, на точки на шее и на висок. Принесли кислородную маску, потом подошел наш врач. Парень был абсолютно трезвый. Он был не один, это был музыкальный коллектив, который летел на гастроли. Этот пассажир падал не один раз. В первый его друзья немного посмеялись, улыбались, думали, что ничего серьезного. Потом прошло секунд 15, а он уже рухнул без сознания», — сказал Тыртышный.

Собеседник агентства отметил, что такая ситуация происходит с командой не в первый раз. «Мы же много летаем. Когда играли в ФНЛ, летели над Сибирью. Женщина отключилась полностью. За все время работы раза четыре точно было», — добавил он.

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