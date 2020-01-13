Врачи «Уфы» спасли пассажира, которому стало плохо в самолете

«Врачи оказали первую помощь. Парень просто упал в проходе на нашего реабилитолога Александра Самородова. Он сразу начал щупать пульс и куда-то нажимать, на точки на шее и на висок. Принесли кислородную маску, потом подошел наш врач. Парень был абсолютно трезвый. Он был не один, это был музыкальный коллектив, который летел на гастроли. Этот пассажир падал не один раз. В первый его друзья немного посмеялись, улыбались, думали, что ничего серьезного. Потом прошло секунд 15, а он уже рухнул без сознания», — сказал Тыртышный.