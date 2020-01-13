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17:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Слуцкий указал на проблему россиян и сравнил их с европейцами

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, с 2017 по 2019 год работавший в Англии и Нидерландах, заявил, что россияне ориентированы на то, чтобы их жизнь не стала хуже, в то время как европейцы стремятся к постоянному улучшению. На эту проблему специалист указал в интервью «Медузе».

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Источник: РИА "Новости"

По мнению Слуцкого, жители России более трудолюбивы, находчивы и стрессоустойчивы, особенно по сравнению с голландцами, которые «абсолютно не держат даже малейший стресс». При этом европейцы все время хотят «лучше, лучше и лучше». «Мы же многими поколениями ориентированы на то, чтобы хотя бы не было хуже. Как моя бабушка все время повторяла: “Лишь бы не было войны”», — заметил тренер.

Кроме того, специалист указал на то, что в России уровень жизни значительно ниже, чем в Англии и Нидерландах. При этом он подчеркнул, что это не касается Москвы, с которой не сравнятся Лондон и Амстердам.

«Но я мечтаю о том, чтобы такой уровень жизни был не только в Москве, чтобы когда-нибудь в условном Волгограде можно было жить хотя бы примерно так же», — заявил Слуцкий.

Главный же вывод по итогам работы и жизни в Европе тренер сформировал такой: «Если мы [Россия] будем законопослушным государством, то будем лучшим государством в мире».

19 декабря было объявлено о возвращении Слуцкого в Россию. Он возглавил казанский «Рубин», подписав контракт на пять лет.

С лета 2018-го по ноябрь 2019-го тренер работал с голландским «Витессом», из которого ушел из-за низких результатов. В 2017-м Слуцкий тренировал английский «Халл Сити», из которого был уволен.

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