Слуцкий указал на проблему россиян и сравнил их с европейцами

Источник: РИА "Новости"

По мнению Слуцкого, жители России более трудолюбивы, находчивы и стрессоустойчивы, особенно по сравнению с голландцами, которые «абсолютно не держат даже малейший стресс». При этом европейцы все время хотят «лучше, лучше и лучше». «Мы же многими поколениями ориентированы на то, чтобы хотя бы не было хуже. Как моя бабушка все время повторяла: “Лишь бы не было войны”», — заметил тренер.

Кроме того, специалист указал на то, что в России уровень жизни значительно ниже, чем в Англии и Нидерландах. При этом он подчеркнул, что это не касается Москвы, с которой не сравнятся Лондон и Амстердам.

«Но я мечтаю о том, чтобы такой уровень жизни был не только в Москве, чтобы когда-нибудь в условном Волгограде можно было жить хотя бы примерно так же», — заявил Слуцкий.

Главный же вывод по итогам работы и жизни в Европе тренер сформировал такой: «Если мы [Россия] будем законопослушным государством, то будем лучшим государством в мире».

19 декабря было объявлено о возвращении Слуцкого в Россию. Он возглавил казанский «Рубин», подписав контракт на пять лет.