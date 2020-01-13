Два футболиста сборной Казахстана заинтересовали клубы российской премьер-лиги

«К ним есть реальный интерес от российских клубов. Но пока нет конкретного решения по обоим», — сказал Егоров.

У Шомко действующий контракт с «Астаной», но защитник неоднократно говорил, что хотел бы попробовать себя в одном из российских клубов. Муртазаев покинул «Астану» в конце 2019 года, сейчас нападающий в поисках нового клуба, он заинтересован продолжить карьеру в зарубежном чемпионате.