Два футболиста сборной Казахстана заинтересовали клубы российской премьер-лиги

«К ним есть реальный интерес от российских клубов. Но пока нет конкретного решения по обоим», — сказал Егоров.
У Шомко действующий контракт с «Астаной», но защитник неоднократно говорил, что хотел бы попробовать себя в одном из российских клубов. Муртазаев покинул «Астану» в конце 2019 года, сейчас нападающий в поисках нового клуба, он заинтересован продолжить карьеру в зарубежном чемпионате.
Отметим, что в нынешнее межсезонье команду российской премьер-лиги пополнил Исламбек Куат — экс-полузащитник «Кайрата» подписал контракт с «Оренбургом». В ближайшее время один из российских клубов может также пополнить его экс-одноклубник Бауыржан Исламхан.