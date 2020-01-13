Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Лечче
Футбол. Зарубежный
12.01
Дижон
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
12.01
Астон Вилла
Манчестер Сити
16
Футбол. Зарубежный
12.01
Верона
Дженоа
21
Футбол. Зарубежный
12.01
Рома
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
12.01
ПСЖ
Монако
33
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
10Сборная России вышла в финал МЧМ
18:43 (мск), источник: Vesti.kz

Два футболиста сборной Казахстана заинтересовали клубы российской премьер-лиги

Один из лидеров «Астаны» Дмитрий Шомко и уже бывший игрок столичного клуба Роман Муртазаев могут перебраться в чемпионат России. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил известный российский инсайдер Сергей Егоров.

Наверх

«К ним есть реальный интерес от российских клубов. Но пока нет конкретного решения по обоим», — сказал Егоров.

У Шомко действующий контракт с «Астаной», но защитник неоднократно говорил, что хотел бы попробовать себя в одном из российских клубов. Муртазаев покинул «Астану» в конце 2019 года, сейчас нападающий в поисках нового клуба, он заинтересован продолжить карьеру в зарубежном чемпионате.

Отметим, что в нынешнее межсезонье команду российской премьер-лиги пополнил Исламбек Куат — экс-полузащитник «Кайрата» подписал контракт с «Оренбургом». В ближайшее время один из российских клубов может также пополнить его экс-одноклубник Бауыржан Исламхан.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстанский клуб взял на просмотр российского вратаря одной из худших команд Беларуси
Шесть тысяч в минуту. Сколько зарабатывает Алина Загитова
«Ювентус» поздравил Сарри, Криштиану снова забил
«ПСЖ» и «Монако» выдали лучший матч года. Головин был хорош
Малкин — гений. Отдал два ассиста, побил рекорд Ягра и победил
«Сибирь» победила в КХЛ, проигрывая по ходу матча со счетом 0:3
Почему Хави отказал «Барселоне» и не станет ее главным тренером?
Слуцкий указал на проблему россиян и сравнил их с европейцами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь