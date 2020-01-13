В. Игнатьев: Роналду не получил «Золотой мяч» во многом из-за меня? Можно и так сказать
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал об отдыхе на Ближнем Востоке, а также поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал об отдыхе на Ближнем Востоке, а также поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Отдыхал в Эмиратах, там были многие ребята из команды. Приехал туда с семьёй. В ходе сезона было мало времени, чтобы видеться с семьёй и родителями. В отпуске в футбол не играл, только мячиком жонглировал. Смотрел “Реал” — “Барселона”, еле смогли найти трансляцию. Всегда болел за мадридцев
Раньше любил испанский чемпионат, а теперь больше итальянский. Роналду не получил “Золотой мяч” во многом