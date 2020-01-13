Футболист «Динамо» Скопинцев сравнил свой клуб со «Спартаком»

Источник: instagram.com/fcdm_official

«Много говорится о титулах “Спартака” в 1990-х, но бело-голубые были самым прославленным клубом еще раньше. Во времена наших дедов или даже прадедов. За последние два десятка лет у “Спартака” всего одно чемпионство, но это ведь не значит, что надо махнуть рукой на прошлые победы. Точно так же нельзя забывать и динамовские золотые медали середины прошлого века. Поэтому я всегда гордился, что прохожу обучение в динамовской школе. А какие у нас были зарубы со “Спартаком”! И теперь ближайший матч — дерби с красно-белыми 29 февраля. Здорово же!» — сказал Скопинцев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 20, 29.02.2020, 16:30 Динамо - Спартак -

По словам футболиста, у него особое отношение к бело-голубым цветам, которые «точно никогда не надоедят». По его мнению, они «очень благородные». Защитник добавил, что у «Динамо» вдобавок «лаконичная эмблема в виде буквы Д». «И сам клуб с такой историей, что вызывает трепет. Имена великих футболистов, которые приносили славу “Динамо”, заставляют чаще биться сердце, начиная с того же Льва Яшина», — подчеркнул Скопинцев.

Защитник не считает, что своими словами о «Спартаке» обидел болельщиков этой московской команды. «Это другой большой клуб нашей страны, который также достоин уважения», — сказал футболист. По его мнению, развитие и популярность футбола держится в том числе и на исторических противостояниях. «Есть в этом свой шарм», — отметил игрок.