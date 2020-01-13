Футболист «Динамо» Скопинцев сравнил свой клуб со «Спартаком»
Защитник футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Скопинцев назвал принципиальным противостояние со «Спартаком». Игрок рад, что вторая часть сезона для его команды возобновится игрой с
Защитник футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Скопинцев назвал принципиальным противостояние со «Спартаком». Игрок рад, что вторая часть сезона для его команды возобновится игрой с
«Много говорится о титулах “Спартака” в 1990-х, но
По словам футболиста, у него особое отношение к
Защитник не считает, что своими словами о «Спартаке» обидел болельщиков этой московской команды. «Это другой большой клуб нашей страны, который также достоин уважения», — сказал футболист. По его мнению, развитие и популярность футбола держится в том числе и на исторических противостояниях. «Есть в этом свой шарм», — отметил игрок.
22-летний Скопинцев родился и начинал заниматься футболом в Воронеже. С 14 лет он тренировался в школе «Динамо», в 2014-м перед выпускным годом переехал в