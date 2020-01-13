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21:52 (мск), источник: Известия

Футболист «Динамо» Скопинцев сравнил свой клуб со «Спартаком»

Защитник футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Скопинцев назвал принципиальным противостояние со «Спартаком». Игрок рад, что вторая часть сезона для его команды возобновится игрой с красно-белыми в чемпионате России. Он призвал уважать историю бело-голубых и гордится тем, что является воспитанником динамовской школы.

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Источник: instagram.com/fcdm_official

«Много говорится о титулах “Спартака” в 1990-х, но бело-голубые были самым прославленным клубом еще раньше. Во времена наших дедов или даже прадедов. За последние два десятка лет у “Спартака” всего одно чемпионство, но это ведь не значит, что надо махнуть рукой на прошлые победы. Точно так же нельзя забывать и динамовские золотые медали середины прошлого века. Поэтому я всегда гордился, что прохожу обучение в динамовской школе. А какие у нас были зарубы со “Спартаком”! И теперь ближайший матч — дерби с красно-белыми 29 февраля. Здорово же!» — сказал Скопинцев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 20, 29.02.2020, 16:30

Динамо-Спартак-

По словам футболиста, у него особое отношение к бело-голубым цветам, которые «точно никогда не надоедят». По его мнению, они «очень благородные». Защитник добавил, что у «Динамо» вдобавок «лаконичная эмблема в виде буквы Д». «И сам клуб с такой историей, что вызывает трепет. Имена великих футболистов, которые приносили славу “Динамо”, заставляют чаще биться сердце, начиная с того же Льва Яшина», — подчеркнул Скопинцев.

Защитник не считает, что своими словами о «Спартаке» обидел болельщиков этой московской команды. «Это другой большой клуб нашей страны, который также достоин уважения», — сказал футболист. По его мнению, развитие и популярность футбола держится в том числе и на исторических противостояниях. «Есть в этом свой шарм», — отметил игрок.

22-летний Скопинцев родился и начинал заниматься футболом в Воронеже. С 14 лет он тренировался в школе «Динамо», в 2014-м перед выпускным годом переехал в Санкт-Петербург, в «Зенит». Взрослую карьеру игрок начал в немецком к «Лейпциге» и австрийском «Лиферинге», а в 2016-м вернулся в Россию. До перехода в «Динамо» этой зимой кандидат в сборную России выступал за «Ростов», «Балтику» и «Краснодар».

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20 декабря 2019© Ньюстюб
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