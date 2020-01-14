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00:31 (мск), источник: Известия

Магомед не идет к горе: турецкие гранды интересуются Оздоевым

«Зенит» не отпустит полузащитника в «Фенербахче» и «Трабзонспор».

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Источник: Известия

Хавбек петербургского «Зенита» Магомед Оздоев пользуется спросом на рынке. По информации «Известий», интерес к 27-летнему полузащитнику, для которого прошлый год стал самым ярким в карьере, проявляют турецкие гранды. Однако нынешний клуб футболиста вряд ли захочет расставаться с одним из своих ключевых игроков.

Магомед Оздоев очень ярко проявил себя в 2019 году. Он воспользовался шансом в «Зените» после травмы эквадорца Кристиана Нобоа и ухода аргентинца Леандро Паредеса в ПСЖ. С тех пор Оздоев — «железный» игрок основного состава петербуржцев, он качественно прибавляет во всех компонентах игры. Кроме того, полузащитник регулярно вызывается в сборную России, так что интерес к нему из-за рубежа неудивителен.

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— За Магомедом уже давно следят в Турции, некоторые команды больше года рассматривают возможность его перехода, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Есть предметный интерес со стороны «Фенербахче» и «Трабзонспора». Но эти клубы уже на начальном этапе поняли, что оформить переход будет крайне сложно. В «Зените» рассчитывают на Оздоева в долгосрочной перспективе и видят его одним из важных игроков клуба. Сейчас питерцы не заинтересованы в продаже Магомеда.

В нынешнем сезоне Оздоев пропустил лишь четыре матча «Зенита». Два из них пришлись на Кубок России, где питерцы прибегают к серьезной ротации состава. Еще две встречи он пропустил в рамках чемпионата страны из-за дисквалификаций. На групповом этапе Лиги чемпионов полузащитник отыграл все шесть матчей.

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— Интерес к Оздоеву со стороны разных команд реально существует, — признался «Известиям» официальный представитель футболиста Анзор Гаргаев. — Называть конкретные клубы будет неэтично. Но я могу точно сказать, что сейчас Магомед никуда не собирается уезжать. Он чувствует доверие от своего нынешнего клуба, его полностью устраивают тренерский штаб и коллектив. Его главная задача — продолжать прогрессировать, помогать «Зениту» и стабильно играть, чтобы в составе сборной России выступить на чемпионате Европы. У Магомеда еще действует двухлетний контракт с сине-бело-голубыми, и он намерен отработать его с максимальной отдачей.

Прошлый год смело можно назвать лучшим в профессиональной карьере Оздоева. Весной он впервые в карьере стал чемпионом России в составе петербургского клуба. Без него уже нельзя представить и сборную России. В квалификации Евро-2020 в девяти матчах из десяти полузащитник отыграл с первой до последней минуты. В активе Оздоева два забитых мяча и две голевые передачи. Не довел до конца он лишь последнюю встречу — на выезде с Сан-Марино (5:0). Там хавбека заменили из-за травмы в середине второго тайма. Напомним, сборная России досрочно квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы. Грядущим летом подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть на групповом этапе против Бельгии, Финляндии и Дании.

Оздоев перебрался в «Зенит» в феврале 2018 года из казанского «Рубина». Как утверждает авторитетный портал transfermarkt.de, сумма сделки составила всего €3,3 млн. По данным этого же сайта, сейчас стоимость полузащитника составляет уже €7 млн.

Ранее Оздоев также выступал за грозненский «Ахмат», московский «Локомотив», а на молодежном уровне играл в киевском «Динамо» и в «Ангуште» из Назрани.

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12 января© Ньюстюб
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