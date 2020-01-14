Федор Смолов сделал предложение несовершеннолетней внучке Ельцина

29-летний игрок дождется совершеннолетия Юмашевой: на данный момент девушке исполнилось 17 лет. Отмечается, что в планах пары сыграть свадьбу в 2021 году. По информации «7 Дней», церемония пройдет на острове Сент-Барт в Карибском море.

В 2015 году Смолов расстался с моделью и телеведущей Викторией Лопыревой — победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2003 году. Пара поженилась на Мальдивах в 2013 году. Однако, как выяснилось позже, согласно российским законам официально брак оформлен не был. После расставания с Лопыревой у Смолова были отношения с моделями Мирандой Шелия, Юлией Левченко, Софьей Никитчук.