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11:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Федор Смолов сделал предложение несовершеннолетней внучке Ельцина

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов сделал предложение Марии Юмашевой — внучке первого президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщает «7 Дней».

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29-летний игрок дождется совершеннолетия Юмашевой: на данный момент девушке исполнилось 17 лет. Отмечается, что в планах пары сыграть свадьбу в 2021 году. По информации «7 Дней», церемония пройдет на острове Сент-Барт в Карибском море.

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В 2015 году Смолов расстался с моделью и телеведущей Викторией Лопыревой — победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2003 году. Пара поженилась на Мальдивах в 2013 году. Однако, как выяснилось позже, согласно российским законам официально брак оформлен не был. После расставания с Лопыревой у Смолова были отношения с моделями Мирандой Шелия, Юлией Левченко, Софьей Никитчук.

Смолов известен по выступлениями за «Локомотив», «Краснодар», «Урал» и «Динамо». Также форвард привлекался к играм за сборную России.

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