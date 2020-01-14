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14:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: Если бы многие игроки и президент ушли из «Ростова», ушел бы и я

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о финансовой ситуации в клубе и о том, задумывался ли он об уходе из клуба.

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— Какая сейчас ситуация в «Ростове»?

— Такая же. Погасили задолженности, которые были. Сейчас все в шоколаде по сравнению с тем, что было. Задолженность в один месяц даже не считается. Это нормально, — сказал Карпин в эфире Youtube-канала «Красава».

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— Есть шанс, что «Ростов» обанкротится и не доиграет этот сезон?

— Я такого не говорил. Если бы многие игроки и президент ушли, ушел бы и я. Сейчас шансы минимальные.

— До Кононова вас хотели назначить главным тренером «Спартака». Реально могли возглавить?

— Не я же принимаю решения. Что касается меня, возглавил бы я или не возглавил — 100 процентов, потому что я хотел остаться в «Ростове».

— Слышал, что вы ставили ультиматум губернатору: если за два дня не решится вопрос с финансированием «Ростова», я ухожу.

— Ультиматумов никто никому не ставил. Кто я такой, чтобы ставить ультиматум? Встреча была после начала закрытия долгов.

— Какие были предложения? Знаю, что была «Астана».

— Из России предложений не было. Не было бы предложений, приехал бы в Нарву, занимался футболом, хоккеем и детьми.

— Где себя видите дальше: сборная, «Спартак», Европа?

— Вижу в «Ростове» себя надолго, если не выгонят.

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