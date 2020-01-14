30 лучших легионеров РПЛ прошедшего десятилетия. Часть третья

Источник: РИА "Новости"

Мы подобрались к первой десятке списка самых ярких иностранных футболистов, оставивших след в прошедшем десятилетии в РПЛ. Рассказываем о лучших из лучших.

С критериями отбора при составлении рейтинга можно ознакомиться здесь.

10. Гёкдениз Карадениз («Рубин» 2008−2018)

Источник: РИА "Новости"

Карадениз задержался в Казани аж на 10 лет. За это время он стал не только легендой клуба, но и, пожалуй, лучшим легионером в истории «Рубина». Турецкий полузащитник всегда отдавал всего себя на поле. Он тащил казанцев как в удачные периоды для клуба, так и наоборот — во время кризиса. Даже в свой последний сезон в карьере, будучи 38-летним ветераном, он продолжал вносить вклад в успех команды, отметившись 2 голами и 6 результативными передачами. Неудивительно, что «Рубин» так тепло простился с Гёкденизом.

9. Ведран Чорлука («Локомотив» 2012-н.в)

Ведран приехал в Россию уже сложившимся мастером. За шесть лет в «Локомотиве» он сумел и завоевать любовь болельщиков, и дослужиться до капитанской повязки.

Сейчас даже сложно представить оборону «железнодорожников» без Чорлуки. Своей потрясающей игрой Ведран всегда символизировал надёжность и стабильность в защите. За «Локо» хорват провёл уже 200 матчей и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом. Он не раз признавался в любви к России и уезжать из РПЛ пока не планирует.

8. Сесар Навас («Рубин» 2009−2015, «Ростов» 2015−2017, «Рубин» 2017−2019)

Сесар Навас — один из самых любимых футболистов Курбана Бердыева.

Вокруг испанца тренер строил оборону «золотого» «Рубина», а затем «серебряного» «Ростова». Из-за своих выдающихся габаритов защитнику не хватало скорости, однако этот недостаток он всегда сполна компенсировал потрясающим пониманием игры, тактической выучкой, стальным характером и невероятной самоотдачей.

Сесар играл в России до 39 лет, и даже в свой последний сезон он был одним из лучших в клубе по выигранным верховым единоборствам, перехватам и выносам мяча.

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7. Ахмед Муса (ЦСКА 2012−2016, 2018)

Когда Муса приехал в Россию, он мог похвастать лишь высокой скоростью. Однако под руководством Леонида Слуцкого Ахмед начал стремительно прогрессировать и вскоре обзавёлся и другими козырями. В ЦСКА форвард превратился в лидера команды и начал радовать болельщиков своей стабильно высокой результативностью. С нигерийским форвардом «армейцы» трижды становились чемпионами России, один раз выигрывали Кубок страны и дважды завоёвывали Суперкубок России. В сезоне-2015/2016 Муса стал лучшим бомбардиром московского клуба с 18 забитыми мячами. Ту кампанию он провёл так ярко, что летом 2016 года его решил подписать чемпионский «Лестер». Досадно, что столь талантливый нападающий в итоге заиграть в Англии так и не смог.

6. Мигел Данни («Динамо» 2005−2008, «Зенит» 2008−2017)

Источник: РИА "Новости"

В России Данни провёл 12 лет и за это время успел стать по-настоящему родным. Мигел заслужил любовь российских болельщиков благодаря мастерству, технике и умному футболу, с которым мало кто мог сравниться в РПЛ. Кроме того, за годы, проведённые в нашей стране, португалец не раз демонстрировал чудеса мужества, трудолюбия и профессионализма. Он трижды рвал «кресты», однако затем всегда возвращался к своей былой форме. «Зениту» полузащитник помог выиграть Суперкубок УЕФА, два Кубка России, Суперкубок страны и трижды стать чемпионом России, отметившись в 256 матчах за питерский клуб 73 голевыми передачами 68 голами (4-е место в рейтинге бомбардиров клуба за всю историю). Если бы не регулярные тяжёлые травмы, то португалец наверняка бы расположился в нашем списке на несколько позиций повыше.

5. Понтус Вернблум (ЦСКА 2012−2018)

В России Понтуса нередко критиковали за агрессию и излишнюю грубость. Однако эти качества были для шведа лишь издержкой профессии и стиля игры.

В ЦСКА Вернблум, без преувеличения, в течение шести лет цементировал центр поля — полузащитник был одни из лучших по отборам и перехватам не только в своём клубе, но и в РПЛ. А за год до своего отъезда из России хавбек ещё и показал, что он — настоящий универсал.

В сезоне-2017/2018 Гончаренко довольно успешно использовал Понтуса в качестве форварда. За 9 матчей, проведённых в роли нападающего, Вернблум забил 5 голов.

4. Квинси Промес («Спартак» 2014−2018)

Источник: AP

Квинси Промес — лучший легионер в истории «Спартака» по результативности. За 135 матчей в составе красно-белых он забил 66 мячей и отдал 33 голевых паса. Очень трудно переоценить вклад голландца как в чемпионство московского клуба, так и в игру команды в постчемпионских сезонах. Чем дольше Квинси выступал в «Спартаке», тем больше команда казалась зависимой от него. Промес мог в одиночку накрутить троих защитников, заколотить красивейший гол и принести своему клубу победу. Когда же игра у полузащитника не клеилась, частенько страдал и весь «Спартак». Стоит ли говорить, что равноценную замену Промесу красно-белым найти так пока и не удалось.

3. Сейду Думбия (ЦСКА 2010−2015)

В течение пяти лет ивуарийский форвард исправно терроризировал оборону соперников ЦСКА. В «армейском» клубе он отметился 95 голами в 150 матчах и дважды стал лучшим бомбардиром РПЛ (2011/2012, 2013/2014). Атлетизм, высокая скорость, отличный удар и чувство гола позволяли нападающему демонстрировать фантастическую результативность. Он редко мазал из выгодных позиций и частенько выручал свою команду в сложнейших поединках. Например, в игре ЛЧ с «Манчестер Сити» (2:1) форвард оформил дубль и принёс ЦСКА победу, которую Слуцкий на тот момент посчитал самой большой в Лиге чемпионов для «армейского» клуба в период своей работы.

2. Халк («Зенит» 2012−2016)

Источник: РИА "Новости"

Переход Халка в 2012 году из «Порту» в «Зенит» за 40 млн евро стал рекордным трансфером в РПЛ. Тогда многие болельщики критиковали клуб за сделку и считали такую сумму за бразильца астрономической. Однако за четыре года в Санкт-Петербурге нападающий, кажется, сделал всё возможное, чтобы стать любимчиком фанатов. Халк не только приносил команде результат, но и действовал на поле невероятно красиво. Благодаря отличному дриблингу он оставил не одного защитника в дураках, а после его пушечных выстрелов даже появлялись мемы. За 148 матчей в «Зените» бразилец отдал 61 результативный пас, настрелял 77 голов и таким образом стал лучшим бомбардиром питерского клуба после Кержакова.

1. Марио Фернандес (ЦСКА 2012-н.в)

Источник: РИА

В России Марио превратился из добротного защитника в настоящую суперзвезду РПЛ, за которой ещё пару лет назад охотились некоторые ведущие клубы Европы. Сейчас Фернандес — самый дорогой футболист нашего чемпионата после Малкома, по данным Transfermarkt, и точно самый родной легионер для нас. За восемь лет защитник успел влюбить в себя как поклонников ЦСКА, так и других российских болельщиков. Получив гражданство РФ, он начал исправно бороздить бровку и в составе национальной сборной, став одним из главных героев ЧМ-2018. За «армейский» клуб Фернандес выступает невероятно стабильно и уверенно. В минувшем десятилетии, пожалуй, не было иностранного игрока, кроме Марио, который в течение столь продолжительного срока тащил одного из лидеров РПЛ. В ЦСКА защитник был невероятен и в хорошие, и в плохие времена, а также одинаково ярко действовал и в нападении, и в защите.

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