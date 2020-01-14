30 лучших легионеров РПЛ прошедшего десятилетия. Часть третья
Мы добрались до первой десятки. Вспоминаем самых крутых иностранцев нашего чемпионата.
Мы добрались до первой десятки. Вспоминаем самых крутых иностранцев нашего чемпионата.
Мы подобрались к первой десятке списка самых ярких иностранных футболистов, оставивших след в прошедшем десятилетии в РПЛ. Рассказываем о лучших из лучших.
С критериями отбора при составлении рейтинга можно ознакомиться здесь.
Карадениз задержался в Казани аж на 10 лет. За это время он стал не только легендой клуба, но и, пожалуй, лучшим легионером в истории «Рубина». Турецкий полузащитник всегда отдавал всего себя на поле. Он тащил казанцев как в удачные периоды для клуба, так и наоборот — во время кризиса. Даже в свой последний сезон в карьере, будучи 38-летним ветераном, он продолжал вносить вклад в успех команды, отметившись 2 голами и 6 результативными передачами. Неудивительно, что «Рубин» так тепло простился с Гёкденизом.
Сейчас даже сложно представить оборону «железнодорожников» без Чорлуки. Своей потрясающей игрой Ведран всегда символизировал надёжность и стабильность в защите. За «Локо» хорват провёл уже 200 матчей и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом. Он не раз признавался в любви к России и уезжать из РПЛ пока не планирует.
Сесар Навас — один из самых любимых футболистов Курбана Бердыева.
Сесар играл в России до 39 лет, и даже в свой последний сезон он был одним из лучших в клубе по выигранным верховым единоборствам, перехватам и выносам мяча.
Когда Муса приехал в Россию, он мог похвастать лишь высокой скоростью. Однако под руководством Леонида Слуцкого Ахмед начал стремительно прогрессировать и вскоре обзавёлся и другими козырями. В ЦСКА форвард превратился в лидера команды и начал радовать болельщиков своей стабильно высокой результативностью. С нигерийским форвардом «армейцы» трижды становились чемпионами России, один раз выигрывали Кубок страны и дважды завоёвывали Суперкубок России. В сезоне-2015/2016 Муса стал лучшим бомбардиром московского клуба с 18 забитыми мячами. Ту кампанию он провёл так ярко, что летом 2016 года его решил подписать чемпионский «Лестер». Досадно, что столь талантливый нападающий в итоге заиграть в Англии так и не смог.
В России Данни провёл 12 лет и за это время успел стать
В России Понтуса нередко критиковали за агрессию и излишнюю грубость. Однако эти качества были для шведа лишь издержкой профессии и стиля игры.
В сезоне-2017/2018 Гончаренко довольно успешно использовал Понтуса в качестве форварда. За 9 матчей, проведённых в роли нападающего, Вернблум забил 5 голов.
Квинси Промес — лучший легионер в истории «Спартака» по результативности. За 135 матчей в составе
В течение пяти лет ивуарийский форвард исправно терроризировал оборону соперников ЦСКА. В «армейском» клубе он отметился 95 голами в 150 матчах и дважды стал лучшим бомбардиром РПЛ (2011/2012, 2013/2014). Атлетизм, высокая скорость, отличный удар и чувство гола позволяли нападающему демонстрировать фантастическую результативность. Он редко мазал из выгодных позиций и частенько выручал свою команду в сложнейших поединках. Например, в игре ЛЧ с «Манчестер Сити» (2:1) форвард оформил дубль и принёс ЦСКА победу, которую Слуцкий на тот момент посчитал самой большой в Лиге чемпионов для «армейского» клуба в период своей работы.
Переход Халка в 2012 году из «Порту» в «Зенит» за 40 млн евро стал рекордным трансфером в РПЛ. Тогда многие болельщики критиковали клуб за сделку и считали такую сумму за бразильца астрономической. Однако за четыре года в
В России Марио превратился из добротного защитника в настоящую суперзвезду РПЛ, за которой ещё пару лет назад охотились некоторые ведущие клубы Европы. Сейчас Фернандес — самый дорогой футболист нашего чемпионата после Малкома, по данным Transfermarkt, и точно самый родной легионер для нас. За восемь лет защитник успел влюбить в себя как поклонников ЦСКА, так и других российских болельщиков. Получив гражданство РФ, он начал исправно бороздить бровку и в составе национальной сборной, став одним из главных героев ЧМ-2018. За «армейский» клуб Фернандес выступает невероятно стабильно и уверенно. В минувшем десятилетии, пожалуй, не было иностранного игрока, кроме Марио, который в течение столь продолжительного срока тащил одного из лидеров РПЛ. В ЦСКА защитник был невероятен и в хорошие, и в плохие времена, а также одинаково ярко действовал и в нападении, и в защите.
Богдан Горбунов