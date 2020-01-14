Шляков досрочно вернулся из аренды из «СКА-Хабаровска» в «Тамбов»
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» и «Тамбов» приняли решение досрочно завершить аренду защитника Евгения Шлякова, сообщается на сайте хабаровского клуба.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» и «Тамбов» приняли решение досрочно завершить аренду защитника Евгения Шлякова, сообщается на сайте хабаровского клуба.
Шляков выступал за «СКА-Хабаровск» с июля 2019 года. За это время 28-летний футболист провел 21 матч и отметился двумя голевыми передачами.
Ранее во вторник «Тамбов» объявил о расторжении контракта с полузащитником Владиславом Куликом.