«Спартак» в режиме ручного управления. Тедеско сам расставляет фишки и игроков

В мире осталось мало мест, где российские клубы проводили бы сборы впервые. Несмотря на то, что «Спартак» с Доменико Тедеско начинает новую жизнь, поле и гостиница в Абу-Даби помнят еще команду Дмитрия Аленичева. Зимой 2016-го красно-белые работали на том же самом 40-тысячном стадионе «Шейх Зайед» и жили в том же роскошном отеле всемирно известной сети. Помню репортажи о веселых тренировках на пляже, о дружеском футболе между тренерами и персоналом, о позитивном настрое Аленичева, Титова и Ананко. В нынешнем «Спартаке» из того состава осталось только два человека — Артем Ребров и Илья Кутепов.

От этого сбора едва ли стоит ожидать веселья и беззаботности. Тедеско с первого дня включил все тумблеры, какие только можно. На следующий день после прилета «Спартак» провел аж три занятия!

Первое — рано утром в зале. Второе — в 11 часов на стадионе. Третье — под вечер тоже на арене.

Самой интересной и насыщенной получилась дневная тренировка, во время которой игроки могли получить первые солнечные ожоги. Хотя погода в Абу-Даби сейчас приятная — чуть больше 20 градусов и ветерок — но солнце безжалостно.

Что впечатлило — Тедеско появился на поле где-то за 40 минут до того, как прибыл автобус с командой. Сам расставил фишки, убедился, что в нужных точках стоят манекены, несколько раз ощупал газон.

Этот сбор очень важен для Доменико. Ведь именно сейчас начинается работа, за которую с него спросят по полной программе. И к ней немец подходит основательно.

Дело не только в символических вещах типа фишек и манекенов. На тренировке Тедеско вел себя примерно так же, как во время матчей. Имею в виду даже не эмоции, а коммуникацию с игроками.

Показательным стало одно упражнение, в котором была задействована вся команда и, соответственно, все поле. Отработка выхода из обороны через фланги с последующим переводом мяча в центр и быстрым продвижением к чужим воротам. У каждого футболиста — не больше двух касаний. И Тедеско комментировал чуть ли не каждое:

— Спокойно, ребята, спокойно! Рома, не обязательно подавать верхом! Бака, слишком рано пошел, паузу делай! Нет, Баду, не то! Браво, браво! Вот так, Лукас! Ближе друг к другу, синхронизируем действия. Вот твоя начальная позиция, Николай!

Многих игроков, особенно крайних защитников, тренер почти что водит за руку. Указывает конкретное место на поле, где принимать, куда бежать, подсказывает, как подавать. Футболисты, как мне кажется, понимают не все и не сразу. Впрочем, первая тренировка после отпуска это всегда тяжело. Для головы тоже.

Делать какие-то выводы о состоянии спартаковцев сейчас бессмысленно — с каникул люди всегда возвращаются в разном состоянии. Показалось, что Понсе питался хорошо, а вот Джикия, склонный набирать вес, визуально никак не поменялся. Шюррле, наоборот — похоже, еще скинул. Что с его вегетарианской диетой вполне объяснимо. Немец все больше похож фигурой на бегуна-марафонца. Знаете, есть такие выносливые белые парни, которые стойко держатся в компании лидирующей группы кенийцев. Километра до 35-го. От Шюррле этой весной, конечно, многого ждут. Да и не только от него.

Кстати, хотя в занятии не участвовал шведский форвард Джордан Ларссон, он уже в расположении команды. После вызова в сборную Швеции, где Ларссон получил небольшое повреждение, ему дали небольшой отпуск, однако сам нападающий решил присоединиться к «Спартаку», чтобы быстрее восстановиться. Думаю, это новость обрадует болельщиков и добавит Джордану персональных очков. Сын великого папы становится все популярнее среди фанатов красно-белых — и понятно, почему.

Напомню, что на этом сборе не запланировано товарищеских матчей. Не удивлюсь, если и увеселительных занятий на пляже мы не дождемся. Настрой у Тедеско максимально серьезный. И его короткая речь после завершения первого тренировочного дня была именно об этом — впереди много работы, не всегда приятной, но обязательно полезной.

На зимний перерыв «Спартак» уходил разобранным. Теперь его придется собирать заново. Пока — в режиме ручного управления, когда тренер лично расставляет по полю игроков и фишки. Но это лишь этап. Тедеско нужно сделать так, чтобы к марту «Спартак» вовсю ездил на автомате.