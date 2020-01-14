«Спартак» в режиме ручного управления. Тедеско сам расставляет фишки и игроков
Репортаж Зеленова с первой тренировки
Репортаж Зеленова с первой тренировки
В мире осталось мало мест, где российские клубы проводили бы сборы впервые. Несмотря на то, что «Спартак» с Доменико Тедеско начинает новую жизнь, поле и гостиница в
Первое — рано утром в зале. Второе — в 11 часов на стадионе. Третье — под вечер тоже на арене.
Самой интересной и насыщенной получилась дневная тренировка, во время которой игроки могли получить первые солнечные ожоги. Хотя погода в
Что впечатлило — Тедеско появился на поле
Этот сбор очень важен для Доменико. Ведь именно сейчас начинается работа, за которую с него спросят по полной программе. И к ней немец подходит основательно.
Дело не только в символических вещах типа фишек и манекенов. На тренировке Тедеско вел себя примерно так же, как во время матчей. Имею в виду даже не эмоции, а коммуникацию с игроками.
— Спокойно, ребята, спокойно! Рома, не обязательно подавать верхом! Бака, слишком рано пошел, паузу делай! Нет, Баду, не то! Браво, браво! Вот так, Лукас! Ближе друг к другу, синхронизируем действия. Вот твоя начальная позиция, Николай!
Многих игроков, особенно крайних защитников, тренер почти что водит за руку. Указывает конкретное место на поле, где принимать, куда бежать, подсказывает, как подавать. Футболисты, как мне кажется, понимают не все и не сразу. Впрочем, первая тренировка после отпуска это всегда тяжело. Для головы тоже.
Делать
Кстати, хотя в занятии не участвовал шведский форвард Джордан Ларссон, он уже в расположении команды. После вызова в сборную Швеции, где Ларссон получил небольшое повреждение, ему дали небольшой отпуск, однако сам нападающий решил присоединиться к «Спартаку», чтобы быстрее восстановиться. Думаю, это новость обрадует болельщиков и добавит Джордану персональных очков. Сын великого папы становится все популярнее среди фанатов
Напомню, что на этом сборе не запланировано товарищеских матчей. Не удивлюсь, если и увеселительных занятий на пляже мы не дождемся. Настрой у Тедеско максимально серьезный. И его короткая речь после завершения первого тренировочного дня была именно об этом — впереди много работы, не всегда приятной, но обязательно полезной.
На зимний перерыв «Спартак» уходил разобранным. Теперь его придется собирать заново. Пока — в режиме ручного управления, когда тренер лично расставляет по полю игроков и фишки. Но это лишь этап. Тедеско нужно сделать так, чтобы к марту «Спартак» вовсю ездил на автомате.
Дмитрий Зеленов