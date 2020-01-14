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18:40 (мск), источник: Vesti.kz

Еще один российский клуб захотел подписать Исламхана

Российские «Крылья Советов» интересуются капитаном сборной Казахстана Бауыржаном Исламханом. Об этом сообщает телеграм-канал «Гол емес».

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С 1 января Исламхан находится в статусе свободного агента. Сейчас он тренируется с «Кайратом» и не может перейти в другой казахстанский клуб.

«Еще один отличный вариант в России для Исламхана. Им всерьез заинтересовались самарские “Крылья Советов”. Клуб идет на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ, однако безнадежной ситуацию для самарцев назвать нельзя. К примеру, от тех же “Рубина” с “Оренбургом” “Крылья Советов” отстают всего на одно очко», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России Исламхана хотят подписать московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Также в СМИ появлялась информация об интересе к казахстанцу со стороны польского «Леха».

26-летний Исламхан выступал за «Кайрат» с 2014 года. В 2013-м он перешел в российскую «Кубань», но не смог дебютировать за главную команду и играл только за дубль. На родине хавбек также выступал за «Астану» и родной «Тараз».

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