Еще один российский клуб захотел подписать Исламхана
Российские «Крылья Советов» интересуются капитаном сборной Казахстана Бауыржаном Исламханом. Об этом сообщает
Российские «Крылья Советов» интересуются капитаном сборной Казахстана Бауыржаном Исламханом. Об этом сообщает
С 1 января Исламхан находится в статусе свободного агента. Сейчас он тренируется с «Кайратом» и не может перейти в другой казахстанский клуб.
«Еще один отличный вариант в России для Исламхана. Им всерьез заинтересовались самарские “Крылья Советов”. Клуб идет на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ, однако безнадежной ситуацию для самарцев назвать нельзя. К примеру, от тех же “Рубина” с “Оренбургом” “Крылья Советов” отстают всего на одно очко», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в России Исламхана хотят подписать московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Также в СМИ появлялась информация об интересе к казахстанцу со стороны польского «Леха».
26-летний Исламхан выступал за «Кайрат» с 2014 года. В 2013-м он перешел в российскую «Кубань», но не смог дебютировать за главную команду и играл только за дубль. На родине хавбек также выступал за «Астану» и родной «Тараз».