Еще один российский клуб захотел подписать Исламхана

С 1 января Исламхан находится в статусе свободного агента. Сейчас он тренируется с «Кайратом» и не может перейти в другой казахстанский клуб.

«Еще один отличный вариант в России для Исламхана. Им всерьез заинтересовались самарские “Крылья Советов”. Клуб идет на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ, однако безнадежной ситуацию для самарцев назвать нельзя. К примеру, от тех же “Рубина” с “Оренбургом” “Крылья Советов” отстают всего на одно очко», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России Исламхана хотят подписать московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Также в СМИ появлялась информация об интересе к казахстанцу со стороны польского «Леха».