Высокая конкуренция в «Локо», тяжелое положение «Крыльев» или новый проект «Рубина». Куда перейдет Исламхан?

Источник: Reuters

«Локомотив»

Атакующие полузащитники в команде: Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Жоау Мариу.

Несмотря на то, что самые частые новости относительно трансфера Исламхана связаны с «Локомотивом», эксперты крайне скептически относятся к такому развитию событий. Слишком резкий скачок в статусе и уровне команд, кроме того, у железнодорожников есть несколько дорогостоящих игроков национальных сборных на эту позицию. Вытеснить Алексея Миранчука (одного из игровых лидеров клуба) или португальца Жоау Мариу — априори тяжелая задача. Да, на бумаге все выглядит красиво — Москва, еврокубки, отличный стадион, кроме того, «Локо», возможно, единственный из претендентов на Бауыржана, кто может дать ему зарплату, сопоставимую с той, что у него была в «Кайрате». Но в действительности трансфер на данной стадии сезона выглядит маловероятным и не столь необходимым для команды Юрия Семина.

«Рубин»

Атакующие полузащитники в команде: Зураб Давиташвили, Денис Макаров, Вячеслав Подберезкин.

Интерес «Рубина» выглядит более правдоподобным и понятным. Казанский клуб выстраивает новую команду, Леонид Слуцкий уже пригласил несколько молодых новичков, в общем, почва благодатная. Исламхан в Казани — оптимальный вариант на данный момент. Казахстанец может конкурировать с нынешними атакующими полузащитниками «Рубина». Игроку было бы полезно поработать с таким специалистом, как Слуцкий, который умеет раскрывать потенциал атакующих игроков.

«Крылья Советов»

Атакующие полузащитники в команде: Раду Гынсарь.