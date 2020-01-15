ФК «Урал» обсудит возможность продления контракта с Погребняком после завершения сезона

Источник: РИА "Новости"

Действующее соглашение 36-летнего экс-форварда сборной России с «Уралом» было подписано прошлым летом и рассчитано на один сезон. В этом сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забив четыре мяча и получив две желтые карточки.

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«С Павлом Погребняком будем думать [о продлении контракта] после окончания сезона», — сказал Иванов, отметив, что на данный момент клуб и нападающий не обсуждали возможность продления соглашения.

Погребняк является воспитанником московского «Спартака», за основную команду красно-белых он играл с 2001 по 2005 год. В 2006-м перешел в «Томь», а через год — в «Зенит», с которым стал чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА сезона-2007/08 (в том розыгрыше поделил звание лучшего бомбардира турнира с итальянцем Лукой Тони — по 10 голов) и Суперкубка УЕФА, а также Суперкубка России. В 2009 году Погребняк перешел в немецкий «Штутгарт», за который выступал до 2012 года. В 2012 году он также был в аренде в английском «Фулхэме».

Из «Фулхэма» нападающий перешел в английский «Рединг» (2012−2015), по информации ряда британских СМИ, после вылета «Рединга» из премьер-лиги россиянин стал самым высокооплачиваемым игроком второго по силе английского дивизиона.

В период с 2015 по 2018 год форвард выступал за московское «Динамо», в январе 2018 года клуб расторг с ним контракт. С февраля 2018 года футболист выступал за клуб Ленинградской области «Тосно», с которым стал обладателем Кубка России. В июне того же года после расформирования «Тосно» Погребняк стал свободным агентом, а в августе подписал контракт со своим нынешним клубом.