Лучший бомбардир «Крыльев Советов» не полетел с командой на сборы

В список игроков, отправившихся на сбор, вошли 25 человек. Ранее СМИ сообщали о том, что в услугах 22-летнего Соболева заинтересованы казанский «Рубин» и московское «Динамо».
Соболев в текущем сезоне чемпионата России забил 10 голов и делит второе место в списке лучших бомбардиров первенства с форвардом «Ростова» Элдором Шомуродовым, больше всех голов забил нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба (11). «Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав в 19 матчах 18 очков.