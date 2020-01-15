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19:57 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» расторг контракт с польским футболистом Вилюшем

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» объявил о расторжении контракта с польским защитником Мацеем Вилюшем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Между сторонами достигнута договоренность о расторжении контракта. Мы благодарим Вилюша за время, проведенное в футбольном клубе “Ростов”. Желаем удачи на поле и в жизни», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне 31-летний игрок принял участие в двух матчах Олимп — Кубка России.

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Вилюш перешел в российский клуб в июне 2017 года. Всего на его счету 46 матчей за «Ростов», в которых он забил один мяч. Также игрок выступал за голландские «Спарту» и «Розендал», польские «Ключборк», «Белхатув», «Лех» и «Корону».

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24 декабря 2019© Ньюстюб
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