«Ростов» расторг контракт с польским футболистом Вилюшем

«Между сторонами достигнута договоренность о расторжении контракта. Мы благодарим Вилюша за время, проведенное в футбольном клубе “Ростов”. Желаем удачи на поле и в жизни», — говорится в сообщении.

Вилюш перешел в российский клуб в июне 2017 года. Всего на его счету 46 матчей за «Ростов», в которых он забил один мяч. Также игрок выступал за голландские «Спарту» и «Розендал», польские «Ключборк», «Белхатув», «Лех» и «Корону».