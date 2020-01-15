Футболист «Краснодара» Намли перешел в аренду в клуб MLS «Колорадо»

25-летний футболист проведет в аренде следующие два сезона, срок аренды истекает в декабре 2021 года.
Намли перешел в «Краснодар» летом 2019 года. В текущем сезоне игрок провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну голевую передачу. Намли не провел ни одной полной встречи за российскую команду. Также он выступал за датский «Гладсаксе», голландские «Херенвен» и «Зволле».
В таблице чемпионата России «Краснодар» после 19 туров занимает второе место, набрав 35 очков. «Колорадо» по итогам прошлого сезона не сумел выйти в плей-офф, заняв в регулярном чемпионате MLS девятое место в таблице Западной конференции.