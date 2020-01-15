Футболист «Краснодара» Намли перешел в аренду в клуб MLS «Колорадо»

Намли перешел в «Краснодар» летом 2019 года. В текущем сезоне игрок провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну голевую передачу. Намли не провел ни одной полной встречи за российскую команду. Также он выступал за датский «Гладсаксе», голландские «Херенвен» и «Зволле».