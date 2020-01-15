Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
15.01
Ним
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
15.01
Амьен
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
13.01
Парма
Лечче
20
Футбол. Зарубежный
17.01
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17.01
Леганес
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
15 января, источник: Спорт РИА Новости

Кокорин забил за «Зенит» первый гол в 2020 году

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Форвард «Зенита» Александр Кокорин в двустороннем матче команды забил первый гол в текущем году.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Петербургский клуб проводит тренировочный сбор в Катаре. В среду, 15 января, команда провела две тренировки. В рамках одной из них был сыгран двусторонний матч, в котором Кокорин забил первый гол.

8 октября 2018 года Кокорин стал участником двух конфликтов в центре Москвы и позже был приговорен к заключению в исправительной колонии. 17 сентября 28-летний футболист вышел на свободу. «Зенит» подал заявление на дозаявку форварда на сезон, но получил отказ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Сергей Семак: Кокорин мог бы играть уже сейчас
Во время загрузки произошла ошибка.
8 ноября 2019© Ньюстюб
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жгучая новенькая 'Рейнджерс' покорила фанатов, не выходя на поле
Осторожно, модель: горячая жена Павла Погребняка с крутым нравом
Брагин рассказал о финале с Канадой и своем будущем
«Чемпионат»: РФС определился с будущим Черчесова в сборной
Полузащитник «Краснодара» отдан в аренду в клуб MLS
Экс-тренер сборной России выступил с жесткой критикой Губерниева
«Монако» с Головиным играет с «ПСЖ» 2-й матч подряд (трансляция)
Российские гандболисты проиграли все матчи на чемпионате Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь